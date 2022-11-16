https://ria.ru/20221116/rastyazhka-1831894015.html

"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес

"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес - РИА Новости, 16.11.2022

"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес

Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой?

2022-11-16T12:00

2022-11-16T12:00

2022-11-16T13:33

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой? audio/mpeg

"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой? audio/mpeg

Чем динамичная растяжка отличается от статичной, как стрейчинг сказывается на здоровье суставов и как понять, что организму пора потянуться. Рассказывает фитнес-терапевт, тренер, основатель школы здорового фитнеса и блогер Виктория Боровская.2:40 йога, стрейчинг, пилатес и похудение3:10 пилатес – исконно русское слово4:20 чем отличаются пилатес и растяжка7:00 тайна балетной пластики8:18 зачем нужна подвижность суставов10:00 "покажите нервной системе, что у вас есть лопатки"14:00 можно ли тренироваться по интернету16:00 шпагат, вакуум и другие популярные мифы20:00 признаки того, что на растяжку все-таки надоСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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