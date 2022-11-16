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"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес - РИА Новости, 16.11.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221116/rastyazhka-1831894015.html
"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес
"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес - РИА Новости, 16.11.2022
"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес
Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой?
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правда тела
подкаст
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"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес
Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой?
audio/mpeg
"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес
Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой?
audio/mpeg
Чем динамичная растяжка отличается от статичной, как стрейчинг сказывается на здоровье суставов и как понять, что организму пора потянуться. Рассказывает фитнес-терапевт, тренер, основатель школы здорового фитнеса и блогер Виктория Боровская.2:40 йога, стрейчинг, пилатес и похудение3:10 пилатес – исконно русское слово4:20 чем отличаются пилатес и растяжка7:00 тайна балетной пластики8:18 зачем нужна подвижность суставов10:00 "покажите нервной системе, что у вас есть лопатки"14:00 можно ли тренироваться по интернету16:00 шпагат, вакуум и другие популярные мифы20:00 признаки того, что на растяжку все-таки надоСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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96
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
12:00 16.11.2022 (обновлено: 13:33 16.11.2022)
 

"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес

Правда тела
"Правда тела". Помогают ли похудеть стрейчинг и пилатес
12:00
Читать ria.ru в
Стрейчинг (или растяжку) принято считать одним из самых безопасных спортивных занятий. Но так ли это на самом деле? Как перестать путать стрейчинг с йогой и пилатесом, кому не надо даже пытаться сесть в шпагат и стоит ли считать признаком здоровья умение ровно наклоняться вперед. И главное – можно ли похудеть, занимаясь только растяжкой?
Чем динамичная растяжка отличается от статичной, как стрейчинг сказывается на здоровье суставов и как понять, что организму пора потянуться. Рассказывает фитнес-терапевт, тренер, основатель школы здорового фитнеса и блогер Виктория Боровская.
2:40 йога, стрейчинг, пилатес и похудение
3:10 пилатес – исконно русское слово
4:20 чем отличаются пилатес и растяжка
7:00 тайна балетной пластики
8:18 зачем нужна подвижность суставов
10:00 "покажите нервной системе, что у вас есть лопатки"
14:00 можно ли тренироваться по интернету
16:00 шпагат, вакуум и другие популярные мифы
20:00 признаки того, что на растяжку все-таки надо
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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