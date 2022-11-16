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СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина - РИА Новости, 16.11.2022
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СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина
СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина - РИА Новости, 16.11.2022
СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина
Следственный комитет России расследует уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:57
2022-11-16T23:30
рамзан кадыров
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
сергей суровикин
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России расследует уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, которых на Украине объявили в розыск."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова и объявлении его в розыск", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.Кроме того, ГСУ СК России расследует также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине Суровикина.Отмечается, что устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины.
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рамзан кадыров, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), сергей суровикин, в мире, служба безопасности украины
Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Суровикин, В мире, Служба безопасности Украины
22:57 16.11.2022 (обновлено: 23:30 16.11.2022)
 
СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина

СК расследует незаконное привлечение к ответственности Кадырова и Суровикина на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России расследует уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, которых на Украине объявили в розыск.
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова и объявлении его в розыск", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Кроме того, ГСУ СК России расследует также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине Суровикина.
Отмечается, что устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины.
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