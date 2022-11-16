https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1832081427.html

СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина

СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина - РИА Новости, 16.11.2022

СК расследует привлечение Киевом к ответственности Кадырова и Суровикина

Следственный комитет России расследует уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:57

2022-11-16T22:57

2022-11-16T23:30

рамзан кадыров

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следственный комитет россии (ск рф)

сергей суровикин

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России расследует уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, которых на Украине объявили в розыск."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова и объявлении его в розыск", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.Кроме того, ГСУ СК России расследует также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине Суровикина.Отмечается, что устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины.

https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html

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рамзан кадыров, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), сергей суровикин, в мире, служба безопасности украины