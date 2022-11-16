https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831899269.html

В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"

В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.11.2022

В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на тишину, которая "тщательно обеспечивается" по поиску виновных в диверсии с "Северными... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:54

2022-11-16T12:54

2022-11-16T13:13

северный поток

в мире

владимир путин

алексей миллер

россия

европа

германия

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_146:53:810:427_1920x0_80_0_0_27dd397338385f2c9faf27580361d109.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на тишину, которая "тщательно обеспечивается" по поиску виновных в диверсии с "Северными потоками" и тем, что никто не собирается поднимать эту тему."Никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию (на "Северных потоках" - ред.). Тем более, никто не собирается уже эту тему поднимать в настоящее время. Мы должны с вами все вместе обратить внимание на ту тишину, которая тщательно обеспечивается по этой теме", - сказал Песков журналистам."Мы бы, конечно, предпочли бы слышать такую... эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия над подводными трубопроводами "Северный поток". Тогда такой реакции не было", - сказал Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221115/potok-1831635642.html

https://ria.ru/20221111/suda-1830980884.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северный поток, в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках"