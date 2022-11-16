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В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.11.2022
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В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"
В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.11.2022
В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на тишину, которая "тщательно обеспечивается" по поиску виновных в диверсии с "Северными... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:54
2022-11-16T13:13
северный поток
в мире
владимир путин
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на тишину, которая "тщательно обеспечивается" по поиску виновных в диверсии с "Северными потоками" и тем, что никто не собирается поднимать эту тему."Никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию (на "Северных потоках" - ред.). Тем более, никто не собирается уже эту тему поднимать в настоящее время. Мы должны с вами все вместе обратить внимание на ту тишину, которая тщательно обеспечивается по этой теме", - сказал Песков журналистам."Мы бы, конечно, предпочли бы слышать такую... эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия над подводными трубопроводами "Северный поток". Тогда такой реакции не было", - сказал Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221115/potok-1831635642.html
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северный поток, в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Северный поток, В мире, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
12:54 16.11.2022 (обновлено: 13:13 16.11.2022)
 
В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Песков заявил, что в Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на тишину, которая "тщательно обеспечивается" по поиску виновных в диверсии с "Северными потоками" и тем, что никто не собирается поднимать эту тему.
"Никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию (на "Северных потоках" - ред.). Тем более, никто не собирается уже эту тему поднимать в настоящее время. Мы должны с вами все вместе обратить внимание на ту тишину, которая тщательно обеспечивается по этой теме", - сказал Песков журналистам.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:48
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов
"Мы бы, конечно, предпочли бы слышать такую... эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия над подводными трубопроводами "Северный поток". Тогда такой реакции не было", - сказал Песков.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11 ноября, 23:30
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Северный потокВ миреВладимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаГерманияГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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