https://ria.ru/20221116/putin-1831932510.html
Совещание Путина с правительством
Совещание Путина с правительством - РИА Новости, 16.11.2022
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:22
2022-11-16T14:22
2022-11-16T14:22
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании с Правительством РФ
LIVE: Путин на совещании с Правительством РФ
2022-11-16T14:22
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством
2022-11-16T14:22
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PT36M07S
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством