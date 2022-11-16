https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией - РИА Новости, 16.11.2022
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией
Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" - это намеренная... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:27
2022-11-16T12:27
2022-11-16T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
инцидент с падением ракет в польше
польша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" - это намеренная провокация с целью эскалации обстановки, заявило в среду министерство обороны РФ."Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221116/kiev-1831884344.html
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12:27 16.11.2022 (обновлено: 12:28 16.11.2022)
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах", упавших в Пшеводуве, провокацией