https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией - РИА Новости, 16.11.2022

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией

Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" - это намеренная... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:27

2022-11-16T12:27

2022-11-16T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

инцидент с падением ракет в польше

польша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" - это намеренная провокация с целью эскалации обстановки, заявило в среду министерство обороны РФ."Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/kiev-1831884344.html

россия

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в мире, россия, инцидент с падением ракет в польше, польша, министерство обороны рф (минобороны рф)