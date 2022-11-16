https://ria.ru/20221116/printsessa-1831876869.html

Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы"

Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы" - РИА Новости, 16.11.2022

Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы"

Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:02

2022-11-16T12:02

2022-11-16T12:02

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walt disney animation studios

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the hollywood reporter

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. Режиссер новой ленты — Адрита Мукерджи ("Ричер" и "Квантовый скачок"). Продюсер — Дебра Мартин Чейз. Она же работала над созданием предыдущих картин из серии. Вернется ли к роли Энн Хэтэуэй, неясно. Контракта, по данным СМИ, пока нет. Но актриса неоднократно говорила, что сыграла бы в продолжении фильма. Первые "Дневники принцессы" стартовали в прокате в 2001 году. Проект был основан на одноименном романе Мэг Кэбот. Хэтэуэй сыграла тинэйджера, которая узнала, что она наследница престола одного европейского королевства. Комедия стала хитом и собрала в мировом прокате 165,3 миллиона долларов. Сиквел вышел в 2004-м. Его касса — 134,7 миллиона долларов. Когда состоится премьера третьих "Дневников принцессы", в статье не говорится.

https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, walt disney animation studios, энн хэтэуэй, the hollywood reporter