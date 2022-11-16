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Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы" - РИА Новости, 16.11.2022
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Культура
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Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы"
Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы" - РИА Новости, 16.11.2022
Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы"
Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:02
2022-11-16T12:02
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. Режиссер новой ленты — Адрита Мукерджи ("Ричер" и "Квантовый скачок"). Продюсер — Дебра Мартин Чейз. Она же работала над созданием предыдущих картин из серии. Вернется ли к роли Энн Хэтэуэй, неясно. Контракта, по данным СМИ, пока нет. Но актриса неоднократно говорила, что сыграла бы в продолжении фильма. Первые "Дневники принцессы" стартовали в прокате в 2001 году. Проект был основан на одноименном романе Мэг Кэбот. Хэтэуэй сыграла тинэйджера, которая узнала, что она наследница престола одного европейского королевства. Комедия стала хитом и собрала в мировом прокате 165,3 миллиона долларов. Сиквел вышел в 2004-м. Его касса — 134,7 миллиона долларов. Когда состоится премьера третьих "Дневников принцессы", в статье не говорится.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, walt disney animation studios, энн хэтэуэй, the hollywood reporter
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Walt Disney Animation Studios, Энн Хэтэуэй, The Hollywood Reporter
12:02 16.11.2022
 
Disney приступила к работе над новыми "Дневниками принцессы"

Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы"

© Walt Disney Pictures, 2004Кадр из фильма "Дневники принцессы 2: Как стать королевой"
Кадр из фильма Дневники принцессы 2: Как стать королевой
© Walt Disney Pictures, 2004
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Disney приступила к работе над третьей частью франшизы "Дневники принцессы", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
Режиссер новой ленты — Адрита Мукерджи ("Ричер" и "Квантовый скачок"). Продюсер — Дебра Мартин Чейз. Она же работала над созданием предыдущих картин из серии.
Вернется ли к роли Энн Хэтэуэй, неясно. Контракта, по данным СМИ, пока нет. Но актриса неоднократно говорила, что сыграла бы в продолжении фильма.
Первые "Дневники принцессы" стартовали в прокате в 2001 году. Проект был основан на одноименном романе Мэг Кэбот. Хэтэуэй сыграла тинэйджера, которая узнала, что она наследница престола одного европейского королевства. Комедия стала хитом и собрала в мировом прокате 165,3 миллиона долларов. Сиквел вышел в 2004-м. Его касса — 134,7 миллиона долларов.
Когда состоится премьера третьих "Дневников принцессы", в статье не говорится.
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