https://ria.ru/20221116/pribyl-1831975716.html
Новикомбанк получил за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в 15 млрд рублей
Новикомбанк получил за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в 15 млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Новикомбанк получил за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в 15 млрд рублей
Чистая Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев 2022 года составила 15,19 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за все время работы опорного банка Госкорпорации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:31
2022-11-16T16:31
2022-11-16T16:31
новикомбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Чистая Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев 2022 года составила 15,19 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за все время работы опорного банка Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба банка.Корпоративный кредитный портфель Новикомбанка за 9 месяцев вырос на 8% - до 440 миллиардов рублей. Объем кредитов, выданных банком физическим лицам, за этот период увеличился на 19,7% - до 13,83 миллиарда рублей. Значительный рост розничного портфеля банка произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема выдачи потребительских кредитов.Собственные средства банка за отчетный период увеличились на 15,3% - до 79,1 миллиарда рублей. Банк с запасом соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности, не используя регуляторные послабления Банка России. На 1 октября 2022 года норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 Новикомбанка составил 14,97%.Высокий уровень капитализации банка дает ему возможность реализовать сложные проекты, а клиентам гарантирует надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме. Также это позволяет финансовой организации предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска, отмечает пресс-служба."В 2022 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной акционером стратегии – все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования ведущим промышленным предприятиям страны. И в дальнейшем мы будем действовать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами, среди которых качественное и бесперебойное финансовое обеспечение лидеров российской промышленности. Несмотря на санкционное давление, Новикомбанк демонстрирует высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов, что позволяет ему оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", - прокомментировала финансовые итоги предправления Новикомбанка Елена Георгиева.В 2022 году Новикомбанк поддерживал проекты предприятий российской промышленности в сфере импортозамещения и выпуска конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Приоритет - самолето- и вертолетостроение, судостроение, электроника, медицинская техника и автопром. Новикомбанк также продолжает диверсификацию кредитного портфеля и за пределами Госкорпорации, кредитуя предприятия в том числе в сферах добывающей промышленности и транспорта.
https://ria.ru/20221109/novikombank-1830267153.html
https://ria.ru/20220922/novikombank-1818756634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новикомбанк, новости компаний - экономика
Новикомбанк, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Чистая Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев 2022 года составила 15,19 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за все время работы опорного банка Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба банка.
Корпоративный кредитный портфель Новикомбанка за 9 месяцев вырос на 8% - до 440 миллиардов рублей. Объем кредитов, выданных банком физическим лицам, за этот период увеличился на 19,7% - до 13,83 миллиарда рублей. Значительный рост розничного портфеля банка произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема выдачи потребительских кредитов.
Собственные средства банка за отчетный период увеличились на 15,3% - до 79,1 миллиарда рублей. Банк с запасом соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности, не используя регуляторные послабления Банка России. На 1 октября 2022 года норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 Новикомбанка
составил 14,97%.
Высокий уровень капитализации банка дает ему возможность реализовать сложные проекты, а клиентам гарантирует надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме. Также это позволяет финансовой организации предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска, отмечает пресс-служба.
"В 2022 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной акционером стратегии – все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования ведущим промышленным предприятиям страны. И в дальнейшем мы будем действовать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами, среди которых качественное и бесперебойное финансовое обеспечение лидеров российской промышленности. Несмотря на санкционное давление, Новикомбанк демонстрирует высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов, что позволяет ему оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", - прокомментировала финансовые итоги предправления Новикомбанка Елена Георгиева.
В 2022 году Новикомбанк поддерживал проекты предприятий российской промышленности в сфере импортозамещения и выпуска конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Приоритет - самолето- и вертолетостроение, судостроение, электроника, медицинская техника и автопром. Новикомбанк также продолжает диверсификацию кредитного портфеля и за пределами Госкорпорации, кредитуя предприятия в том числе в сферах добывающей промышленности и транспорта.