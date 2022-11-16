https://ria.ru/20221116/pozharnye-1831957464.html

В Архангельской области построят центр подготовки парашютистов-пожарных

В Архангельской области построят центр подготовки парашютистов-пожарных - РИА Новости, 16.11.2022

В Архангельской области построят центр подготовки парашютистов-пожарных

Строительство Арктического центра, где будут готовить пожарных-парашютистов для северных регионов, завершат в Архангельской области в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:34

2022-11-16T15:34

2022-11-16T15:34

архангельская область

александр цыбульский

иван советников

архангельская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Строительство Арктического центра, где будут готовить пожарных-парашютистов для северных регионов, завершат в Архангельской области в 2024 году, сообщил губернатор Александр Цыбульский на встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.На встрече шла речь о создании в Архангельской области Арктического учебного центра по переподготовке работников лесопожарных формирований."Архангельская область уже как минимум третий год показывает хорошие результаты в борьбе с лесными пожарами. И в этом году, несмотря на очень непростые погодные условия, мы сохранили лес. В результате лесных пожаров, а их за сезон было больше 180, выгорело всего 3 тысячи гектаров – это очень небольшой объем. И все это благодаря слаженной работе лесных пожарных", – подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, за последние годы серьезно усилена и материально-техническая база подразделений. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в область поступило более 260 единиц новой техники и оборудования – всё это успешно применяется при тушении лесных пожаров. Только в 2022 году в единый лесопожарный центр поступило 55 единиц лесопожарной техники и оборудования. Глава региона добавил также, что пожарные Архангельской области имеют достаточную квалификацию, чтобы готовить молодых специалистов и передавать им свой опыт."Мы приняли решение начать строительство Арктического учебного центра, завершить должны в 2024 году. Предлагаем использовать этот центр как базу для подготовки пожарных-парашютистов для СЗФО либо для арктических территорий", – сказал Цыбульский.Сообщается, что Советников идею поддержал и отметил, что Архангельская область сумела не только сохранить, но и развить парашютно-десантную службу в регионе. Поэтому ресурс создаваемого учебного центра обязательно будет востребован."В этом году вышел указ президента, направленный на двукратное среднегодовое снижение площади лесных пожаров по России к 2030 году. У каждого региона есть целевые показатели. И Архангельская область в достижении этих показателей демонстрирует хорошие темпы", – добавил глава агентства.

https://ria.ru/20220827/pozhar-1812489515.html

https://ria.ru/20221014/tekhnika-1824116156.html

https://ria.ru/20221010/pozhary-1822812149.html

архангельская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр цыбульский, иван советников, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность