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Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа - РИА Новости, 16.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221116/pomosch-1832004528.html
Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа
Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа - РИА Новости, 16.11.2022
Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа
Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:18
2022-11-16T17:19
калужская область
владислав шапша
калужская область
ногинск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
безопасность
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила пресс-служба заксобрания."Сегодня депутаты законодательного собрания области во главе с председателем Геннадием Новосельцевым и заместителем губернатора области Василием Быкадоровым передали в Ногинск, где проходят обучение мобилизованные из Калужской области, три полноприводных автомобиля марки УАЗ (буханка). Средства на их приобретение собирали всем парламентом – инициативу поддержали все фракции", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Владислава Шапши, Василий Быкадоров доставил дополнительное снаряжение и оборудование. В укомплектованных рюкзаках все, что пригодится в сложных полевых условиях: спальники, термобелье, коврики, мультитулы, балаклавы, аптечки - более 10 наименований. Также закуплены бензопилы, топоры, лопаты. Из дополнительного оборудования – генераторы, коптеры, прицелы ночного видения и другие спецсредства.Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал, что от мобилизованных поступили обращения напрямую к депутатам."Обращения связаны не только с допоборудованием и обмундированием, но и с помощью семьям в решении бытовых вопросов. Всё записали, контакты взяли, будем помогать", - подчеркнул Новосельцев.Он отметил, что родные и близкие военнослужащих могут обращаться на горячую линию в законодательное собрание региона по любому поводу. "Депутаты будут всё отрабатывать", - заверил Новосельцев. Он пожелал мобилизованным удачи и поблагодарил за службу.
https://radiosputnik.ria.ru/20221110/yanao-1830427552.html
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калужская область
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владислав шапша, калужская область, ногинск, ульяновский автомобильный завод (уаз), безопасность
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Ногинск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Безопасность
17:18 16.11.2022 (обновлено: 17:19 16.11.2022)
 
Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа

В Калужской области депутаты купили три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Сегодня депутаты законодательного собрания области во главе с председателем Геннадием Новосельцевым и заместителем губернатора области Василием Быкадоровым передали в Ногинск, где проходят обучение мобилизованные из Калужской области, три полноприводных автомобиля марки УАЗ (буханка). Средства на их приобретение собирали всем парламентом – инициативу поддержали все фракции", - говорится в сообщении.
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По поручению губернатора Владислава Шапши, Василий Быкадоров доставил дополнительное снаряжение и оборудование. В укомплектованных рюкзаках все, что пригодится в сложных полевых условиях: спальники, термобелье, коврики, мультитулы, балаклавы, аптечки - более 10 наименований. Также закуплены бензопилы, топоры, лопаты. Из дополнительного оборудования – генераторы, коптеры, прицелы ночного видения и другие спецсредства.
Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал, что от мобилизованных поступили обращения напрямую к депутатам.
"Обращения связаны не только с допоборудованием и обмундированием, но и с помощью семьям в решении бытовых вопросов. Всё записали, контакты взяли, будем помогать", - подчеркнул Новосельцев.
Он отметил, что родные и близкие военнослужащих могут обращаться на горячую линию в законодательное собрание региона по любому поводу. "Депутаты будут всё отрабатывать", - заверил Новосельцев. Он пожелал мобилизованным удачи и поблагодарил за службу.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьНогинскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Безопасность
 
 
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