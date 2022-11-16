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Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа

Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа - РИА Новости, 16.11.2022

Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа

Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:18

2022-11-16T17:18

2022-11-16T17:19

калужская область

владислав шапша

калужская область

ногинск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

безопасность

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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила пресс-служба заксобрания."Сегодня депутаты законодательного собрания области во главе с председателем Геннадием Новосельцевым и заместителем губернатора области Василием Быкадоровым передали в Ногинск, где проходят обучение мобилизованные из Калужской области, три полноприводных автомобиля марки УАЗ (буханка). Средства на их приобретение собирали всем парламентом – инициативу поддержали все фракции", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Владислава Шапши, Василий Быкадоров доставил дополнительное снаряжение и оборудование. В укомплектованных рюкзаках все, что пригодится в сложных полевых условиях: спальники, термобелье, коврики, мультитулы, балаклавы, аптечки - более 10 наименований. Также закуплены бензопилы, топоры, лопаты. Из дополнительного оборудования – генераторы, коптеры, прицелы ночного видения и другие спецсредства.Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал, что от мобилизованных поступили обращения напрямую к депутатам."Обращения связаны не только с допоборудованием и обмундированием, но и с помощью семьям в решении бытовых вопросов. Всё записали, контакты взяли, будем помогать", - подчеркнул Новосельцев.Он отметил, что родные и близкие военнослужащих могут обращаться на горячую линию в законодательное собрание региона по любому поводу. "Депутаты будут всё отрабатывать", - заверил Новосельцев. Он пожелал мобилизованным удачи и поблагодарил за службу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/yanao-1830427552.html

https://ria.ru/20221115/mobilizatsiya-1831512249.html

калужская область

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав шапша, калужская область, ногинск, ульяновский автомобильный завод (уаз), безопасность