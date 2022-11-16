17:18 16.11.2022 (обновлено: 17:19 16.11.2022)
Калужские депутаты передали мобилизованным три УАЗа
В Калужской области депутаты купили три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области приобрели три автомобиля УАЗ и передали их мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Ногинске, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Сегодня депутаты законодательного собрания области во главе с председателем Геннадием Новосельцевым и заместителем губернатора области Василием Быкадоровым передали в Ногинск, где проходят обучение мобилизованные из Калужской области, три полноприводных автомобиля марки УАЗ (буханка). Средства на их приобретение собирали всем парламентом – инициативу поддержали все фракции", - говорится в сообщении.
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По поручению губернатора Владислава Шапши, Василий Быкадоров доставил дополнительное снаряжение и оборудование. В укомплектованных рюкзаках все, что пригодится в сложных полевых условиях: спальники, термобелье, коврики, мультитулы, балаклавы, аптечки - более 10 наименований. Также закуплены бензопилы, топоры, лопаты. Из дополнительного оборудования – генераторы, коптеры, прицелы ночного видения и другие спецсредства.
Председатель заксобрания Геннадий Новосельцев рассказал, что от мобилизованных поступили обращения напрямую к депутатам.
"Обращения связаны не только с допоборудованием и обмундированием, но и с помощью семьям в решении бытовых вопросов. Всё записали, контакты взяли, будем помогать", - подчеркнул Новосельцев.
Он отметил, что родные и близкие военнослужащих могут обращаться на горячую линию в законодательное собрание региона по любому поводу. "Депутаты будут всё отрабатывать", - заверил Новосельцев. Он пожелал мобилизованным удачи и поблагодарил за службу.