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МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше
МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше
Публичная реакция ряда стран НАТО на ракетный инцидент возмутительна, зарубежные средства массовой информации растиражировали ложные утверждения, что виновником РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:46
2022-11-16T17:59
в мире
польша
россия
инцидент с падением ракет в польше
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Публичная реакция ряда стран НАТО на ракетный инцидент возмутительна, зарубежные средства массовой информации растиражировали ложные утверждения, что виновником может быть Россия, заявил в среду МИД РФ."Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства."Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию", - говорится в сообщении.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html
https://ria.ru/20221116/rakety-1831931638.html
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html
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в мире, польша, россия, инцидент с падением ракет в польше, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Польша, Россия, Инцидент с падением ракет в Польше, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:46 16.11.2022 (обновлено: 17:59 16.11.2022)
 
МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше

МИД назвал реакцию стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше возмутительной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Публичная реакция ряда стран НАТО на ракетный инцидент возмутительна, зарубежные средства массовой информации растиражировали ложные утверждения, что виновником может быть Россия, заявил в среду МИД РФ.
"Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:49
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла
"Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию", - говорится в сообщении.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:21
Сенатор призвал Польшу и НАТО извиниться за истерику с ракетами
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:54
Кулеба призвал к жесткому ответу на инцидент в Польше
 
В миреПольшаРоссияИнцидент с падением ракет в ПольшеНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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