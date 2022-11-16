В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше
Глава Пентагона Остин: США и союзники прояснят обстоятельства падения ракет в Польше
Польские полицейские в деревне Пшеводув
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Вчера мы увидели сообщения о взрыве в Польше. Мы продолжим работать совместно с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации по данному инциденту", - сказал Остин, открывая очередную встречу контактной группы по помощи Украине.
Он также отметил, что вчерашний инцидент делает актуальным вопрос о том, чтобы страны Запада нарастили усилия для удовлетворения потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.