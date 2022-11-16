Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/polsha-1831992220.html
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше
США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:50
2022-11-16T16:50
в мире
ллойд остин
анджей дуда
джо байден
сша
украина
польша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831938290_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_14504f288026f4dac4a7344c8742d6e2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин."Вчера мы увидели сообщения о взрыве в Польше. Мы продолжим работать совместно с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации по данному инциденту", - сказал Остин, открывая очередную встречу контактной группы по помощи Украине.Он также отметил, что вчерашний инцидент делает актуальным вопрос о том, чтобы страны Запада нарастили усилия для удовлетворения потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/nato-1831986207.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831976302.html
сша
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831938290_155:470:2259:2048_1920x0_80_0_0_8b4f121388d312e9828c1ee2059518a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, анджей дуда, джо байден, сша, украина, польша, министерство обороны сша, нато, g7, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Ллойд Остин, Анджей Дуда, Джо Байден, США, Украина, Польша, Министерство обороны США, НАТО, G7, Инцидент с падением ракет в Польше
16:50 16.11.2022
 
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше

Глава Пентагона Остин: США и союзники прояснят обстоятельства падения ракет в Польше

© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiПольские полицейские в деревне Пшеводув
Польские полицейские в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Польские полицейские в деревне Пшеводув
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Вчера мы увидели сообщения о взрыве в Польше. Мы продолжим работать совместно с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации по данному инциденту", - сказал Остин, открывая очередную встречу контактной группы по помощи Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:44
Генсек НАТО оценил реакцию союзников на инцидент с ракетами в Польше
Он также отметил, что вчерашний инцидент делает актуальным вопрос о том, чтобы страны Запада нарастили усилия для удовлетворения потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Польские полицейские в районе зернового склада в Пшеводуве, где произошло падение ракеты - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:33
Китайцы посчитали, что Польшу пытаются втянуть в конфликт на Украине
 
В миреЛлойд ОстинАнджей ДудаДжо БайденСШАУкраинаПольшаМинистерство обороны СШАНАТОG7Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала