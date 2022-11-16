https://ria.ru/20221116/polsha-1831992220.html

В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше

В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

В Пентагоне прокомментировали ситуацию с падением ракет в Польше

США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:50

2022-11-16T16:50

2022-11-16T16:50

в мире

ллойд остин

анджей дуда

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сша

украина

польша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США намерены в координации с союзниками и партнерами продолжать выяснять обстоятельства инцидента с падением ракет в Польше, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин."Вчера мы увидели сообщения о взрыве в Польше. Мы продолжим работать совместно с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации по данному инциденту", - сказал Остин, открывая очередную встречу контактной группы по помощи Украине.Он также отметил, что вчерашний инцидент делает актуальным вопрос о том, чтобы страны Запада нарастили усилия для удовлетворения потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/nato-1831986207.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831976302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ллойд остин, анджей дуда, джо байден, сша, украина, польша, министерство обороны сша, нато, g7, инцидент с падением ракет в польше