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"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши - РИА Новости, 16.11.2022
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"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши
"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши - РИА Новости, 16.11.2022
"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши
Слова президента Польши Анджея Дуды об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с упавшими на приграничную зону ракетами зависят от решения... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:30
2022-11-16T15:41
в мире
джо байден
анджей дуда
йенс столтенберг
польша
россия
варшава
мид польши
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Слова президента Польши Анджея Дуды об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с упавшими на приграничную зону ракетами зависят от решения Вашингтона, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По его мнению, очередность высказываний лидеров двух стран свидетельствуют о несамостоятельности Варшавы.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221116/nato-1831939063.html
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в мире, джо байден, анджей дуда, йенс столтенберг, польша, россия, варшава, мид польши, нато, зрк с-300
В мире, Джо Байден, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, Польша, Россия, Варшава, МИД Польши, НАТО, ЗРК С-300
15:30 16.11.2022 (обновлено: 15:41 16.11.2022)
 
"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши

Сенатор Пушков назвал показательным изменение риторики Польши после заявления Байдена

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Слова президента Польши Анджея Дуды об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с упавшими на приграничную зону ракетами зависят от решения Вашингтона, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
По его мнению, очередность высказываний лидеров двух стран свидетельствуют о несамостоятельности Варшавы.

"Варшава дает задний ход. Но после заявления Байдена, а никак не до него, хотя именно у Варшавы — все исходные данные. Очень показательно", — заметил Пушков.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:38
Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше
Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
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В миреДжо БайденАнджей ДудаЙенс СтолтенбергПольшаРоссияВаршаваМИД ПольшиНАТОЗРК С-300
 
 
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