Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше
Премьер Японии Кисида участвовал в экстренной встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Экстренная встреча состоялась в среду на Бали.
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в организованных президентом (США Джо) Байденом экстренной встречи G7 и НАТО по этому поводу. Я думаю, о содержании встречи мы получим сообщение позже, но Япония как страна-председатель в "семерке" в следующем году хочет играть активную роль", - сказал Мацуно на пресс-конференции.
Сообщалось, что лидеры стран "семерки" и члены НАТО открыли экстренную встречу в связи с падением ракеты в Польше. Япония не является членом НАТО, но с этого года все активнее принимает участие в его мероприятиях – в июне Кисида стал первым в истории японским премьер-министром, принявшим участие в саммите НАТО в Мадриде.
Также Мацуно отметил, что Япония внимательно следит за развитием расследования инцидента и будет и впредь находиться в еще большем контакте со странами "семерки" и НАТО.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".