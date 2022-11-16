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Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше
Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше
Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:04
2022-11-16T08:04
в мире
фумио кисида
хирокадзу мацуно
анджей дуда
украина
польша
япония
нато
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ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Экстренная встреча состоялась в среду на Бали."Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в организованных президентом (США Джо) Байденом экстренной встречи G7 и НАТО по этому поводу. Я думаю, о содержании встречи мы получим сообщение позже, но Япония как страна-председатель в "семерке" в следующем году хочет играть активную роль", - сказал Мацуно на пресс-конференции.Сообщалось, что лидеры стран "семерки" и члены НАТО открыли экстренную встречу в связи с падением ракеты в Польше. Япония не является членом НАТО, но с этого года все активнее принимает участие в его мероприятиях – в июне Кисида стал первым в истории японским премьер-министром, принявшим участие в саммите НАТО в Мадриде.Также Мацуно отметил, что Япония внимательно следит за развитием расследования инцидента и будет и впредь находиться в еще большем контакте со странами "семерки" и НАТО.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html
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в мире, фумио кисида, хирокадзу мацуно, анджей дуда, украина, польша, япония, нато, g7, министерство обороны сша, зрк с-300
В мире, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно, Анджей Дуда, Украина, Польша, Япония, НАТО, G7, Министерство обороны США, ЗРК С-300
08:04 16.11.2022
 
Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше

Премьер Японии Кисида участвовал в экстренной встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Экстренная встреча состоялась в среду на Бали.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в организованных президентом (США Джо) Байденом экстренной встречи G7 и НАТО по этому поводу. Я думаю, о содержании встречи мы получим сообщение позже, но Япония как страна-председатель в "семерке" в следующем году хочет играть активную роль", - сказал Мацуно на пресс-конференции.
Сообщалось, что лидеры стран "семерки" и члены НАТО открыли экстренную встречу в связи с падением ракеты в Польше. Япония не является членом НАТО, но с этого года все активнее принимает участие в его мероприятиях – в июне Кисида стал первым в истории японским премьер-министром, принявшим участие в саммите НАТО в Мадриде.
Также Мацуно отметил, что Япония внимательно следит за развитием расследования инцидента и будет и впредь находиться в еще большем контакте со странами "семерки" и НАТО.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:13
В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт
 
В миреФумио КисидаХирокадзу МацуноАнджей ДудаУкраинаПольшаЯпонияНАТОG7Министерство обороны СШАЗРК С-300
 
 
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