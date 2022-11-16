https://ria.ru/20221116/polsha-1831810570.html

Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше

Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Премьер Японии принял участие во встрече G7 и НАТО по ЧП с ракетой в Польше

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:04

2022-11-16T08:04

2022-11-16T08:04

в мире

фумио кисида

хирокадзу мацуно

анджей дуда

украина

польша

япония

нато

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ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие во встрече G7 и НАТО в связи с падением ракеты в Польше, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Экстренная встреча состоялась в среду на Бали."Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в организованных президентом (США Джо) Байденом экстренной встречи G7 и НАТО по этому поводу. Я думаю, о содержании встречи мы получим сообщение позже, но Япония как страна-председатель в "семерке" в следующем году хочет играть активную роль", - сказал Мацуно на пресс-конференции.Сообщалось, что лидеры стран "семерки" и члены НАТО открыли экстренную встречу в связи с падением ракеты в Польше. Япония не является членом НАТО, но с этого года все активнее принимает участие в его мероприятиях – в июне Кисида стал первым в истории японским премьер-министром, принявшим участие в саммите НАТО в Мадриде.Также Мацуно отметил, что Япония внимательно следит за развитием расследования инцидента и будет и впредь находиться в еще большем контакте со странами "семерки" и НАТО.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html

https://ria.ru/20221115/polsha-1831786950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, хирокадзу мацуно, анджей дуда, украина, польша, япония, нато, g7, министерство обороны сша, зрк с-300