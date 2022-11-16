https://ria.ru/20221116/pogoda-1831811596.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 16.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:10
2022-11-16T08:10
2022-11-16T08:10
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_32:0:2990:1664_1920x0_80_0_0_c61ffc1a2b35cd36acaf57cc5cc9a07a.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что циклон, который накануне начал засыпать снегом столичный регион, уходит дальше на юго-восток."В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. При этом температура останется слабо отрицательной и составит в Москве от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 3 градусов", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме. По словам Волосюк, температурный режим также вполне укладывается в рамки климатической нормы."По предварительным оценкам, в Москве за минувшую ночь выпало от 1 до 3 миллиметров влаги. Меньше всего досталось северным районам - от 1 миллиметра и меньше миллиметра. Южнее Москвы выпало до 6-7 миллиметров осадков", - добавила Волосюк.
https://ria.ru/20221110/miigaik-1830300920.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_42eef4818a0b8001917b8aad9682e985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается облачная погода с температурой не выше нуля
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что циклон, который накануне начал засыпать снегом столичный регион, уходит дальше на юго-восток.
"В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. При этом температура останется слабо отрицательной и составит в Москве от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье
от 0 до минус 3 градусов", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме. По словам Волосюк, температурный режим также вполне укладывается в рамки климатической нормы.
"По предварительным оценкам, в Москве за минувшую ночь выпало от 1 до 3 миллиметров влаги. Меньше всего досталось северным районам - от 1 миллиметра и меньше миллиметра. Южнее Москвы выпало до 6-7 миллиметров осадков", - добавила Волосюк.