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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 16.11.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 16.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:10
2022-11-16T08:10
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что циклон, который накануне начал засыпать снегом столичный регион, уходит дальше на юго-восток."В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. При этом температура останется слабо отрицательной и составит в Москве от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 3 градусов", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме. По словам Волосюк, температурный режим также вполне укладывается в рамки климатической нормы."По предварительным оценкам, в Москве за минувшую ночь выпало от 1 до 3 миллиметров влаги. Меньше всего досталось северным районам - от 1 миллиметра и меньше миллиметра. Южнее Москвы выпало до 6-7 миллиметров осадков", - добавила Волосюк.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:10 16.11.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается облачная погода с температурой не выше нуля

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что циклон, который накануне начал засыпать снегом столичный регион, уходит дальше на юго-восток.
"В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. При этом температура останется слабо отрицательной и составит в Москве от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 3 градусов", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме. По словам Волосюк, температурный режим также вполне укладывается в рамки климатической нормы.
"По предварительным оценкам, в Москве за минувшую ночь выпало от 1 до 3 миллиметров влаги. Меньше всего досталось северным районам - от 1 миллиметра и меньше миллиметра. Южнее Москвы выпало до 6-7 миллиметров осадков", - добавила Волосюк.
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