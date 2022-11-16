https://ria.ru/20221116/pogoda-1831811596.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 16.11.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:10

2022-11-16T08:10

2022-11-16T08:10

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве, температура не превысит ноль градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что циклон, который накануне начал засыпать снегом столичный регион, уходит дальше на юго-восток."В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. При этом температура останется слабо отрицательной и составит в Москве от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 3 градусов", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме. По словам Волосюк, температурный режим также вполне укладывается в рамки климатической нормы."По предварительным оценкам, в Москве за минувшую ночь выпало от 1 до 3 миллиметров влаги. Меньше всего досталось северным районам - от 1 миллиметра и меньше миллиметра. Южнее Москвы выпало до 6-7 миллиметров осадков", - добавила Волосюк.

https://ria.ru/20221110/miigaik-1830300920.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)