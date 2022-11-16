https://ria.ru/20221116/podozrevaemyy-1832071830.html
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:51
2022-11-16T21:51
2022-11-16T22:42
стамбул
сирия
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турция
взрыв в центре стамбула
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, среди них трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, это гражданка Сирии, которая связана с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, сирия, в мире, турция, взрыв в центре стамбула , рабочая партия курдистана
Стамбул, Сирия, В мире, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Рабочая партия Курдистана
21:51 16.11.2022 (обновлено: 22:42 16.11.2022)
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
A Haber: силы безопасности Турции задержали в САР подозреваемого в причастности к теракту