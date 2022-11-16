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СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:51
2022-11-16T22:42
стамбул
сирия
в мире
турция
взрыв в центре стамбула
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, среди них трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, это гражданка Сирии, которая связана с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
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стамбул, сирия, в мире, турция, взрыв в центре стамбула , рабочая партия курдистана
Стамбул, Сирия, В мире, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Рабочая партия Курдистана
21:51 16.11.2022 (обновлено: 22:42 16.11.2022)
 
СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

A Haber: силы безопасности Турции задержали в САР подозреваемого в причастности к теракту

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber.

"Еще один террорист, помогавший террористу, совершившему теракт на улице Истикляль, был схвачен в Азазе (город на севере Сирии. — Прим. ред.). Подробности в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, среди них трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, это гражданка Сирии, которая связана с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
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