https://ria.ru/20221116/podozrevaemyy-1832071830.html

СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:51

2022-11-16T21:51

2022-11-16T22:42

стамбул

сирия

в мире

турция

взрыв в центре стамбула

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, передает телеканал A Haber.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, среди них трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, это гражданка Сирии, которая связана с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html

стамбул

сирия

турция

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стамбул, сирия, в мире, турция, взрыв в центре стамбула , рабочая партия курдистана