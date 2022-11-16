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"Госуслуги" начали принимать обращения о задержке выплат мобилизованным
"Госуслуги" начали принимать обращения о задержке выплат мобилизованным - РИА Новости, 16.11.2022
"Госуслуги" начали принимать обращения о задержке выплат мобилизованным
Сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно на "Госуслугах", сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:52
2022-11-16T19:52
2022-11-16T20:05
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно на "Госуслугах", сообщает Минцифры России в своем Telegram-канале."Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через "Госуслуги". Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот", - говорится в сообщении.Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей, уточняет министерство.Чтобы направить обращение, необходимо зайти на "Госуслуги" под своей учетной записью, проверить данные, указать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего и описать проблему. Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221116/dobrovoltsy-1831851870.html
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
19:52 16.11.2022 (обновлено: 20:05 16.11.2022)
"Госуслуги" начали принимать обращения о задержке выплат мобилизованным
Минцифры: мобилизованные смогут пожаловаться на задержки выплат через "Госуслуги"