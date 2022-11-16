https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831883148.html

Корпорация МСП поддержала уфимское обрабатывающее производство

Корпорация МСП поддержала уфимское обрабатывающее производство - РИА Новости, 16.11.2022

Корпорация МСП поддержала уфимское обрабатывающее производство

Уфимское предприятие по производству резинотехнических изделий получило финансирование на расширение производства под гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:18

2022-11-16T12:18

2022-11-16T12:18

корпорация мсп

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уфимское предприятие по производству резинотехнических изделий получило финансирование на расширение производства под гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Предприятие "Технодизель" взяла кредит в одном из крупных банков на сумму 75 миллионов рублей, кредит обеспечен независимой гарантией КМСП на сумму 37 миллионов рублей. Средства предоставлены по ставке 4% годовых в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной Программы стимулирования кредитования и Программы 1764), оператором которой выступает Корпорация МСП.В сообщении отмечается, что полученные средства компания направит на покупку вспомогательного промышленного оборудования для запуска линии по производству конвейерной ленты и резинотехнических изделий. Как ожидается, новое оборудование позволит компании повысить ежегодный объем выпуска продукции на 20%, начать выпуск новых видов продукции и создать дополнительные рабочие места."Поддержка развития обрабатывающих производств в сегменте малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач для Корпорации МСП. Финансовая помощь бизнесу особенно важна и востребована сейчас, когда идет структурная перестройка экономики, расширяется импортозамещение. Современные финансовые инструменты Корпорации дают возможность бизнесу получить необходимый объем заемных средств на выгодных условиях для решения широкого спектра задач", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, директор компании "Технодизель" Александр Ибаев отметил, что с 2022 года компания интенсивно развивает сегмент импортозамещения. Одним из направлений является производство и поставка резиновых рукавов для топливораздаточных колонок, полностью заменяющих импортные аналоги."В связи с развитием импортозамещения и открытием новых рыночных ниш мы усиливаем производство и расширяем линейку продукции. Спрос на наши изделия активно растет в связи с переориентацией производителей на внутрироссийских поставщиков. Для реализации инвестиционного проекта нам важно было найти надежных финансовых партнеров. При помощи инструментов господдержки получилось привлечь средства в нужном объеме и на выгодных условиях", – сказал Ибаев.

https://ria.ru/20221115/kreditovanie-1831408580.html

https://ria.ru/20221114/sotrudnichestvo-1831318421.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, александр исаевич, россия