https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831868123.html

Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО

Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022

Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:33

2022-11-16T11:33

2022-11-16T17:13

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

общество

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СТАВРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель управление пресс-службы и информационной политики губернатора края и правительства региона."Человек человеку – опора, поддержка, верное плечо. Ставропольцы, в которых есть силы и энергия помогать другим, – это, без сомнения, сильнейшие люди нашего края. За время проведения спецоперации много общался с волонтерами. Знаю, сколько хорошего они сделали. Считаю необходимым помочь им сделать еще больше. А также развивать новые форматы работы. Поручил правительству края при планировании краевых субсидий общественным организациям направить часть средств на проекты поддержки семей участников СВО", – сказал губернатор.По его словам, для этого в крае будут задействованы региональные субсидии – краевые гранты.В Управлении пресс-службы и информполитики пояснили, что за счет реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" ежегодно на конкурсной основе оказывается финансовая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. В текущем году за счет средств краевого бюджета девяти некоммерческим организациям выделено 32 миллиона рублей на реализацию социальных проектов, направленных, в том числе на патриотическое воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту ветеранов.

https://ria.ru/20221110/zemli-1830463577.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, владимир владимиров, общество