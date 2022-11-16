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Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022
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Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО
Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО - РИА Новости, 16.11.2022
Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:33
2022-11-16T17:13
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель управление пресс-службы и информационной политики губернатора края и правительства региона."Человек человеку – опора, поддержка, верное плечо. Ставропольцы, в которых есть силы и энергия помогать другим, – это, без сомнения, сильнейшие люди нашего края. За время проведения спецоперации много общался с волонтерами. Знаю, сколько хорошего они сделали. Считаю необходимым помочь им сделать еще больше. А также развивать новые форматы работы. Поручил правительству края при планировании краевых субсидий общественным организациям направить часть средств на проекты поддержки семей участников СВО", – сказал губернатор.По его словам, для этого в крае будут задействованы региональные субсидии – краевые гранты.В Управлении пресс-службы и информполитики пояснили, что за счет реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" ежегодно на конкурсной основе оказывается финансовая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. В текущем году за счет средств краевого бюджета девяти некоммерческим организациям выделено 32 миллиона рублей на реализацию социальных проектов, направленных, в том числе на патриотическое воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту ветеранов.
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ставропольский край, владимир владимиров, общество
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
11:33 16.11.2022 (обновлено: 17:13 16.11.2022)
 

Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель управление пресс-службы и информационной политики губернатора края и правительства региона.
"Человек человеку – опора, поддержка, верное плечо. Ставропольцы, в которых есть силы и энергия помогать другим, – это, без сомнения, сильнейшие люди нашего края. За время проведения спецоперации много общался с волонтерами. Знаю, сколько хорошего они сделали. Считаю необходимым помочь им сделать еще больше. А также развивать новые форматы работы. Поручил правительству края при планировании краевых субсидий общественным организациям направить часть средств на проекты поддержки семей участников СВО", – сказал губернатор.
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По его словам, для этого в крае будут задействованы региональные субсидии – краевые гранты.
В Управлении пресс-службы и информполитики пояснили, что за счет реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" ежегодно на конкурсной основе оказывается финансовая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. В текущем году за счет средств краевого бюджета девяти некоммерческим организациям выделено 32 миллиона рублей на реализацию социальных проектов, направленных, в том числе на патриотическое воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту ветеранов.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировОбщество
 
 
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