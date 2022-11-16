11:33 16.11.2022 (обновлено: 17:13 16.11.2022)
Владимиров: власти поддержат НКО, помогающие семьям участников СВО
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал инициативы общественных организаций по помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель управление пресс-службы и информационной политики губернатора края и правительства региона.
"Человек человеку – опора, поддержка, верное плечо. Ставропольцы, в которых есть силы и энергия помогать другим, – это, без сомнения, сильнейшие люди нашего края. За время проведения спецоперации много общался с волонтерами. Знаю, сколько хорошего они сделали. Считаю необходимым помочь им сделать еще больше. А также развивать новые форматы работы. Поручил правительству края при планировании краевых субсидий общественным организациям направить часть средств на проекты поддержки семей участников СВО", – сказал губернатор.
По его словам, для этого в крае будут задействованы региональные субсидии – краевые гранты.
В Управлении пресс-службы и информполитики пояснили, что за счет реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" ежегодно на конкурсной основе оказывается финансовая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. В текущем году за счет средств краевого бюджета девяти некоммерческим организациям выделено 32 миллиона рублей на реализацию социальных проектов, направленных, в том числе на патриотическое воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту ветеранов.