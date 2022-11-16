Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда
Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда в знак поддержки задержанных активистов
© SputnikСторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где рассматриваются запросы адвокатов и прокуроров о смене меры пресечения ранее задержанным активистам политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В начале ноября правоохранительные органы Молдавии задержали около 30 представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания прошли в рамках расследования дела против партии "Шор" по обвинению в незаконном финансировании.
"Руководство страны и правящая партия "Действие и солидарность" терпят крах на экономическом, энергетическом направлении. Растут цены на продовольствие, тарифы на газ и электричество, но вместо того, чтобы решать эти проблемы, власти продолжают политическое преследование оппозиции. Сегодня мы пришли поддержать наших коллег, которые были незаконно задержаны и которым вынесли решение о домашнем аресте, судебном контроле", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат городского совета Кишинева Юрий Кузнецов.
Пикет проходит мирно, манифестанты требуют справедливого правосудия, выступают за открытый процесс.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии, девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.