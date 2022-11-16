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Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда - РИА Новости, 16.11.2022
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Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда
Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда - РИА Новости, 16.11.2022
Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где рассматриваются запросы адвокатов и прокуроров о смене... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:40
2022-11-16T12:40
в мире
юрий кузнецов
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где рассматриваются запросы адвокатов и прокуроров о смене меры пресечения ранее задержанным активистам политсилы, передает корреспондент РИА Новости.В начале ноября правоохранительные органы Молдавии задержали около 30 представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания прошли в рамках расследования дела против партии "Шор" по обвинению в незаконном финансировании."Руководство страны и правящая партия "Действие и солидарность" терпят крах на экономическом, энергетическом направлении. Растут цены на продовольствие, тарифы на газ и электричество, но вместо того, чтобы решать эти проблемы, власти продолжают политическое преследование оппозиции. Сегодня мы пришли поддержать наших коллег, которые были незаконно задержаны и которым вынесли решение о домашнем аресте, судебном контроле", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат городского совета Кишинева Юрий Кузнецов.Пикет проходит мирно, манифестанты требуют справедливого правосудия, выступают за открытый процесс.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии, девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221116/kpp-1831790322.html
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в мире, юрий кузнецов, кишинев, молдавия, россия
В мире, Юрий Кузнецов, Кишинев, Молдавия, Россия
12:40 16.11.2022
 
Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда

Протестующие в Кишиневе пикетируют здание суда в знак поддержки задержанных активистов

© SputnikСторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
Сторонники партии Шор протестуют у суда. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание районного суда Кишинева, где рассматриваются запросы адвокатов и прокуроров о смене меры пресечения ранее задержанным активистам политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В начале ноября правоохранительные органы Молдавии задержали около 30 представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания прошли в рамках расследования дела против партии "Шор" по обвинению в незаконном финансировании.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:01
В Молдавии сообщили о приостановке работы всех КПП на границе с Украиной
"Руководство страны и правящая партия "Действие и солидарность" терпят крах на экономическом, энергетическом направлении. Растут цены на продовольствие, тарифы на газ и электричество, но вместо того, чтобы решать эти проблемы, власти продолжают политическое преследование оппозиции. Сегодня мы пришли поддержать наших коллег, которые были незаконно задержаны и которым вынесли решение о домашнем аресте, судебном контроле", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат городского совета Кишинева Юрий Кузнецов.
Пикет проходит мирно, манифестанты требуют справедливого правосудия, выступают за открытый процесс.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии, девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 20:14
В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии
 
В миреЮрий КузнецовКишиневМолдавияРоссия
 
 
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