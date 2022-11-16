https://ria.ru/20221116/pereselenie-1831805357.html

Власти Приамурья сообщили о строительстве домов по программе переселения

Власти Приамурья сообщили о строительстве домов по программе переселения - РИА Новости, 16.11.2022

Власти Приамурья сообщили о строительстве домов по программе переселения

Дома в рамках программы переселения нацпроекта "Жилье и городская среда" строятся в девяти муниципалитетах Приамурья, сообщил глава региона Василий Орлов. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:06

2022-11-16T06:06

2022-11-16T10:30

общество

жилье

василий орлов (губернатор)

сковородино

благовещенск

свободный

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Дома в рамках программы переселения нацпроекта "Жилье и городская среда" строятся в девяти муниципалитетах Приамурья, сообщил глава региона Василий Орлов.По информации правительства области, в Сковородине губернатор посетил стройплощадку домов, строящихся по программе. В одном доме под переселение предназначено 30 квартир, во втором - все 44."Во всех квартирах новоселов сделают чистовой ремонт, а придомовые территории оборудуют детскими и спортивными площадками. Люди получат комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой. Программа переселения активно реализуется по всей области, в некоторых территориях в ее рамках дома строят. По три дома возводятся в Благовещенске, Сковородине и Свободном, по два дома – Сковородинском, Октябрьском и Благовещенском районах, по одному в Бурейском округе и Серышевском районе, и сразу пять домов строят в Соловьевске", - приводят власти слова Орлова.Отмечается, что всего из 23 муниципальных образований, где работает программа, в 10 новое жилье получили все, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это Райчихинск, Прогресс, Белогорский, Ивановский и Ромненский муниципальные округа, Константиновский, Мазановский, Тамбовский, Селемджинский и Шимановский районы.

https://ria.ru/20221020/obschezhitiya-1825520715.html

сковородино

благовещенск

свободный

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общество, жилье, василий орлов (губернатор), сковородино, благовещенск, свободный