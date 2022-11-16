https://ria.ru/20221116/peregovory-1831818547.html

В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским - РИА Новости, 16.11.2022

В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что сейчас не время для переговоров с киевской властью во главе с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:59

2022-11-16T08:59

2022-11-16T08:59

владимир зеленский

владимир константинов

украина

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что сейчас не время для переговоров с киевской властью во главе с Владимиром Зеленским.Зеленский во вторник в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них."По моему мнению, сейчас не время для переговоров с украинским нацистским режимом. Если и начинать переговоры, то после освобождения Одессы и Киева", - заявил Константинов РИА Новости.Он полагает, что если сейчас вести переговоры, то не с Зеленским, а с его "западными кураторами в США"."Если заморозить конфликт на условиях Киева, то, зная лживость преступного украинского режима, можно быть уверенными, что они используют это, чтобы набраться сил для нового удара по России. Поэтому с нынешней киевской властью договариваться просто не о чем и бессмысленно", - считает глава регионального парламента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, владимир константинов, украина, россия, политика