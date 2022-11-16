Рейтинг@Mail.ru
В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831818547.html
В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским
В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским - РИА Новости, 16.11.2022
В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что сейчас не время для переговоров с киевской властью во главе с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:59
2022-11-16T08:59
владимир зеленский
владимир константинов
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что сейчас не время для переговоров с киевской властью во главе с Владимиром Зеленским.Зеленский во вторник в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них."По моему мнению, сейчас не время для переговоров с украинским нацистским режимом. Если и начинать переговоры, то после освобождения Одессы и Киева", - заявил Константинов РИА Новости.Он полагает, что если сейчас вести переговоры, то не с Зеленским, а с его "западными кураторами в США"."Если заморозить конфликт на условиях Киева, то, зная лживость преступного украинского режима, можно быть уверенными, что они используют это, чтобы набраться сил для нового удара по России. Поэтому с нынешней киевской властью договариваться просто не о чем и бессмысленно", - считает глава регионального парламента.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир константинов, украина, россия, политика
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Украина, Россия, Политика
08:59 16.11.2022
 
В Крыму считают, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

Глава крымского парламента Константинов: сейчас не время для переговоров с Зеленским

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что сейчас не время для переговоров с киевской властью во главе с Владимиром Зеленским.
Зеленский во вторник в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
"По моему мнению, сейчас не время для переговоров с украинским нацистским режимом. Если и начинать переговоры, то после освобождения Одессы и Киева", - заявил Константинов РИА Новости.
Он полагает, что если сейчас вести переговоры, то не с Зеленским, а с его "западными кураторами в США".
"Если заморозить конфликт на условиях Киева, то, зная лживость преступного украинского режима, можно быть уверенными, что они используют это, чтобы набраться сил для нового удара по России. Поэтому с нынешней киевской властью договариваться просто не о чем и бессмысленно", - считает глава регионального парламента.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Владимир ЗеленскийВладимир КонстантиновУкраинаРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала