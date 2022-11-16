https://ria.ru/20221116/patriarkh-1831971460.html

Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза

Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза - РИА Новости, 16.11.2022

Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:17

2022-11-16T16:17

2022-11-16T16:19

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

евросоюз

русская православная церковь

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию ЕС, и назвал это решение беспрецедентным, сообщает в среду сайт РПЦ.Ранее в июне был введен в действие шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что патриарха Кирилла исключили из него в последний момент."Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, во время холодной войны согласия между США и Советским Союзом было меньше, чем сейчас, "но контакты не ограничивали, в том числе и по линии христианских связей: наши делегации приезжали в США, американцы приезжали к нам, мы обсуждали как богословские, так и политические темы". А сегодня, отмечает предстоятель, "совершенно другая картина"."Запад пытается ограничить контакты нашей Церкви с западными партнерами. <…> Предпринимаются значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквами", - заключил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html

https://ria.ru/20221014/latviya-1824202230.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, русская православная церковь, общество, санкции в отношении россии