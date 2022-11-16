Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221116/patriarkh-1831971460.html
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза - РИА Новости, 16.11.2022
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:17
2022-11-16T16:19
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
евросоюз
русская православная церковь
общество
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию ЕС, и назвал это решение беспрецедентным, сообщает в среду сайт РПЦ.Ранее в июне был введен в действие шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что патриарха Кирилла исключили из него в последний момент."Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, во время холодной войны согласия между США и Советским Союзом было меньше, чем сейчас, "но контакты не ограничивали, в том числе и по линии христианских связей: наши делегации приезжали в США, американцы приезжали к нам, мы обсуждали как богословские, так и политические темы". А сегодня, отмечает предстоятель, "совершенно другая картина"."Запад пытается ограничить контакты нашей Церкви с западными партнерами. &lt;…&gt; Предпринимаются значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквами", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html
https://ria.ru/20221014/latviya-1824202230.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, русская православная церковь, общество, санкции в отношении россии
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Евросоюз, Русская православная церковь, Общество, Санкции в отношении России
16:17 16.11.2022 (обновлено: 16:19 16.11.2022)
 
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза

Патриарх Кирилл назвал решение Евросоюза не пускать его беспрецедентным

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию ЕС, и назвал это решение беспрецедентным, сообщает в среду сайт РПЦ.
Ранее в июне был введен в действие шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что патриарха Кирилла исключили из него в последний момент.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 12:06Религия
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
"Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, во время холодной войны согласия между США и Советским Союзом было меньше, чем сейчас, "но контакты не ограничивали, в том числе и по линии христианских связей: наши делегации приезжали в США, американцы приезжали к нам, мы обсуждали как богословские, так и политические темы". А сегодня, отмечает предстоятель, "совершенно другая картина".
"Запад пытается ограничить контакты нашей Церкви с западными партнерами. <…> Предпринимаются значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквами", - заключил предстоятель РПЦ.
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 20:52Религия
Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЕвросоюзРусская православная церковьОбществоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала