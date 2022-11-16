16:17 16.11.2022 (обновлено: 16:19 16.11.2022)
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают на территорию Евросоюза
Патриарх Кирилл назвал решение Евросоюза не пускать его беспрецедентным
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают на территорию ЕС, и назвал это решение беспрецедентным, сообщает в среду сайт РПЦ.
Ранее в июне был введен в действие шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что патриарха Кирилла исключили из него в последний момент.
25 октября, 12:06РелигияПатриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
"Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, во время холодной войны согласия между США и Советским Союзом было меньше, чем сейчас, "но контакты не ограничивали, в том числе и по линии христианских связей: наши делегации приезжали в США, американцы приезжали к нам, мы обсуждали как богословские, так и политические темы". А сегодня, отмечает предстоятель, "совершенно другая картина".
"Запад пытается ограничить контакты нашей Церкви с западными партнерами. <…> Предпринимаются значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквами", - заключил предстоятель РПЦ.