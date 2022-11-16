13:03 16.11.2022 (обновлено: 13:13 16.11.2022)
В ЕС возлагают ответственность за ЧП в Польше на Россию, заявил дипломат
Посол Польши Садось: все страны ЕС возлагают ответственность за ЧП с ракетой на Россию
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Все страны ЕС возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось.
"Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия", - сказал Садось.
"Это результат российской агрессии в отношении Украины. Вчерашнее событие непосредственно является последствием массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов, который имел место вчера", - добавил он.
По словам посла, ЕС намерена обвинять Россию в случившемся вне зависимости от результатов расследования. "Вне зависимости от результатов расследования подчеркивается непосредственная ответственность России за вчерашнюю трагедию", - сказал он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.