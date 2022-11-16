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В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.11.2022
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В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием
В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием - РИА Новости, 16.11.2022
В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием
Варшаве стоит больше думать об угрозах стране из-за накачки Украины западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:56
2022-11-16T16:24
в мире
россия
польша
инцидент с падением ракет в польше
александр грушко
украина
нато
анджей дуда
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Варшаве стоит больше думать об угрозах стране из-за накачки Украины западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально, независимо от того, будут в НАТО проведены консультации по статье 4 вашингтонского договора или нет. Варшаве надо больше думать об угрозах самой Польше в результате массированной накачки Украины западными вооружениями", - сказал Грушко.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства и вызвал российского посла. Однако, позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что упавшая на территорию Польши ракета, принадлежала ПВО Украины. В МИД РФ после заявлений Дуды задались вопросом, не собираются ли польские чиновники извиниться за ночной вызов российского посла.В минобороны РФ накануне вечером заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам созванного заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше заявил, что страны альянса не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше. Он также признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО. Столтенберг добавил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс.
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html
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в мире, россия, польша, инцидент с падением ракет в польше, александр грушко, украина, нато, анджей дуда, йенс столтенберг
В мире, Россия, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше, Александр Грушко, Украина, НАТО, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг
15:56 16.11.2022 (обновлено: 16:24 16.11.2022)
 
В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием

В МИД посоветовали Польше больше думать об угрозах стране из-за накачки Украины оружием

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Варшаве стоит больше думать об угрозах стране из-за накачки Украины западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально, независимо от того, будут в НАТО проведены консультации по статье 4 вашингтонского договора или нет. Варшаве надо больше думать об угрозах самой Польше в результате массированной накачки Украины западными вооружениями", - сказал Грушко.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:37
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства и вызвал российского посла. Однако, позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что упавшая на территорию Польши ракета, принадлежала ПВО Украины. В МИД РФ после заявлений Дуды задались вопросом, не собираются ли польские чиновники извиниться за ночной вызов российского посла.
В минобороны РФ накануне вечером заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам созванного заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше заявил, что страны альянса не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше. Он также признал, что предварительные данные подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем ПВО. Столтенберг добавил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовит нападение на альянс.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:49
МИД потребовал от Польши извинений за вызов посла
 
В миреРоссияПольшаИнцидент с падением ракет в ПольшеАлександр ГрушкоУкраинаНАТОАнджей ДудаЙенс Столтенберг
 
 
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