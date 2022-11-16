https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831855870.html

Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат

Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат - РИА Новости, 16.11.2022

Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат

Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:06

2022-11-16T11:06

2022-11-16T11:21

в мире

анатолий выборный

украина

польша

россия

госдума рф

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал РИА Новости инцидент в Польше."В любом случае, это снова эскалация, и ситуация будет становиться еще более неуправляемой, чем больше будет поставок вооружения в Украину с Запада - тем больше невинных жертв. Сейчас рано делать другие выводы, необходимо добиться тщательного и честного расследования всех обстоятельств этого трагического происшествия", - сообщил Выборный.Также он отметил, что когда Запад активно накачивает Украину оружием, такой инцидент закономерен. При этом он добавил, что Россия не раз предупреждала, что это сильно ударит по безопасности в регионе."Это могла быть и намеренная провокация, так как произошло все как нельзя вовремя, во время встречи высших лиц "двадцадки". Не исключена и ошибка украинских военных, которые не имеют достаточного опыта применения оружия западного образца и просто не справляются с управлением при запуске", - сказал депутат.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html

https://ria.ru/20221116/voyna-1831838996.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html

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в мире, анатолий выборный, украина, польша, россия, госдума рф, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше