https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831855870.html
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат - РИА Новости, 16.11.2022
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат
Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:06
2022-11-16T11:06
2022-11-16T11:21
в мире
анатолий выборный
украина
польша
россия
госдума рф
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139918/15/1399181594_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_622d6e0740c532cebff53c3c45e05235.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал РИА Новости инцидент в Польше."В любом случае, это снова эскалация, и ситуация будет становиться еще более неуправляемой, чем больше будет поставок вооружения в Украину с Запада - тем больше невинных жертв. Сейчас рано делать другие выводы, необходимо добиться тщательного и честного расследования всех обстоятельств этого трагического происшествия", - сообщил Выборный.Также он отметил, что когда Запад активно накачивает Украину оружием, такой инцидент закономерен. При этом он добавил, что Россия не раз предупреждала, что это сильно ударит по безопасности в регионе."Это могла быть и намеренная провокация, так как произошло все как нельзя вовремя, во время встречи высших лиц "двадцадки". Не исключена и ошибка украинских военных, которые не имеют достаточного опыта применения оружия западного образца и просто не справляются с управлением при запуске", - сказал депутат.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html
https://ria.ru/20221116/voyna-1831838996.html
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139918/15/1399181594_98:0:1021:692_1920x0_80_0_0_82d8ee17f067a7427d6e36a594af76b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий выборный, украина, польша, россия, госдума рф, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анатолий Выборный, Украина, Польша, Россия, Госдума РФ, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
11:06 16.11.2022 (обновлено: 11:21 16.11.2022)
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат
Депутат Выборный: увеличение поставок оружия Киеву сделает ситуацию менее управляемой
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал РИА Новости инцидент в Польше.
"В любом случае, это снова эскалация, и ситуация будет становиться еще более неуправляемой, чем больше будет поставок вооружения в Украину с Запада - тем больше невинных жертв. Сейчас рано делать другие выводы, необходимо добиться тщательного и честного расследования всех обстоятельств этого трагического происшествия", - сообщил Выборный.
Также он отметил, что когда Запад активно накачивает Украину оружием, такой инцидент закономерен. При этом он добавил, что Россия не раз предупреждала, что это сильно ударит по безопасности в регионе.
"Это могла быть и намеренная провокация, так как произошло все как нельзя вовремя, во время встречи высших лиц "двадцадки". Не исключена и ошибка украинских военных, которые не имеют достаточного опыта применения оружия западного образца и просто не справляются с управлением при запуске", - сказал депутат.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве
на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда
отметил, что у Варшавы
нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков
, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300
: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне
заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО
(о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер
. По словам Байдена
после встречи лидеров стран G7
и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Президент США
Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".