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Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат - РИА Новости, 16.11.2022
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Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат - РИА Новости, 16.11.2022
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат
Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:06
2022-11-16T11:21
в мире
анатолий выборный
украина
польша
россия
госдума рф
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал РИА Новости инцидент в Польше."В любом случае, это снова эскалация, и ситуация будет становиться еще более неуправляемой, чем больше будет поставок вооружения в Украину с Запада - тем больше невинных жертв. Сейчас рано делать другие выводы, необходимо добиться тщательного и честного расследования всех обстоятельств этого трагического происшествия", - сообщил Выборный.Также он отметил, что когда Запад активно накачивает Украину оружием, такой инцидент закономерен. При этом он добавил, что Россия не раз предупреждала, что это сильно ударит по безопасности в регионе."Это могла быть и намеренная провокация, так как произошло все как нельзя вовремя, во время встречи высших лиц "двадцадки". Не исключена и ошибка украинских военных, которые не имеют достаточного опыта применения оружия западного образца и просто не справляются с управлением при запуске", - сказал депутат.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html
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в мире, анатолий выборный, украина, польша, россия, госдума рф, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анатолий Выборный, Украина, Польша, Россия, Госдума РФ, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
11:06 16.11.2022 (обновлено: 11:21 16.11.2022)
 
Поставки оружия Киеву сделают ситуацию неуправляемой, заявил депутат

Депутат Выборный: увеличение поставок оружия Киеву сделает ситуацию менее управляемой

© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия ВыборногоДепутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия"
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия Выборного
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация будет становиться более неуправляемой, если будет больше поставок вооружения на Украину с Запада, так замглавы комитета по безопасности Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал РИА Новости инцидент в Польше.
"В любом случае, это снова эскалация, и ситуация будет становиться еще более неуправляемой, чем больше будет поставок вооружения в Украину с Запада - тем больше невинных жертв. Сейчас рано делать другие выводы, необходимо добиться тщательного и честного расследования всех обстоятельств этого трагического происшествия", - сообщил Выборный.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:54
Кулеба призвал к жесткому ответу на инцидент в Польше
Также он отметил, что когда Запад активно накачивает Украину оружием, такой инцидент закономерен. При этом он добавил, что Россия не раз предупреждала, что это сильно ударит по безопасности в регионе.
"Это могла быть и намеренная провокация, так как произошло все как нельзя вовремя, во время встречи высших лиц "двадцадки". Не исключена и ошибка украинских военных, которые не имеют достаточного опыта применения оружия западного образца и просто не справляются с управлением при запуске", - сказал депутат.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:10
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:01Специальная военная операция на Украине
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
 
В миреАнатолий ВыборныйУкраинаПольшаРоссияГосдума РФЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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