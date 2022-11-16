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Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:10
2022-11-16T19:10
2022-11-16T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832002347.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР из РСЗО HIMARS
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили по Белокуракино три ракеты из РСЗО HIMARS