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В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/obstrel-1832039878.html
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель - РИА Новости, 16.11.2022
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:52
2022-11-16T18:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Зимогорье с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что при обстреле были повреждены многоэтажный дом, школа, детский сад и железнодорожная станция.Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска в 10.40 обстреляли Зимогорье, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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луганская народная республика, происшествия, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
18:52 16.11.2022
 
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель

В ЛНР при обстреле Зимогорья ВСУ погиб мирный житель, еще двое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Зимогорье с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Река Дон - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Отмечается, что при обстреле были повреждены многоэтажный дом, школа, детский сад и железнодорожная станция.
Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска в 10.40 обстреляли Зимогорье, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияСЦККУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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