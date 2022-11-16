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В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель

В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель - РИА Новости, 16.11.2022

В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:52

2022-11-16T18:52

2022-11-16T18:52

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

сцкк

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Зимогорье с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что при обстреле были повреждены многоэтажный дом, школа, детский сад и железнодорожная станция.Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска в 10.40 обстреляли Зимогорье, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html

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луганская народная республика, происшествия, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины