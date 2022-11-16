https://ria.ru/20221116/obstrel-1832039878.html
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель - РИА Новости, 16.11.2022
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:52
2022-11-16T18:52
2022-11-16T18:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще два получили ранения при обстреле Зимогорья в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Зимогорье с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что при обстреле были повреждены многоэтажный дом, школа, детский сад и железнодорожная станция.Ранее в среду представительство сообщило, что украинские войска в 10.40 обстреляли Зимогорье, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР при обстреле Зимогорья погиб мирный житель
В ЛНР при обстреле Зимогорья ВСУ погиб мирный житель, еще двое ранены