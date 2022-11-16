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ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/obstrel-1831965460.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:59
2022-11-16T16:01
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.12 и 15.32 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.27 - Яковлевку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
15:59 16.11.2022 (обновлено: 16:01 16.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Яковлевку

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.12 и 15.32 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.27 - Яковлевку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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