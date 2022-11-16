https://ria.ru/20221116/obstrel-1831965460.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:59

2022-11-16T15:59

2022-11-16T16:01

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а по Калининскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.12 и 15.32 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.27 - Яковлевку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины