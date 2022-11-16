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ВСУ обстреляли город Перевальск в ЛНР из HIMARS
ВСУ обстреляли город Перевальск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
ВСУ обстреляли город Перевальск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили по Перевальску в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:07
2022-11-16T12:07
2022-11-16T12:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
рсзо himars
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Перевальску в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.05 - по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, сцкк, рсзо himars, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город Перевальск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили по Перевальску в ЛНР три ракеты из HIMARS