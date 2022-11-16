https://ria.ru/20221116/oborudovanie-1831852285.html

В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца

В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца - РИА Новости, 16.11.2022

В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца

Более 3 тысяч единиц медоборудования для диагностики заболеваний сердца закупили в столичные больницы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:57

2022-11-16T10:57

2022-11-16T10:57

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч единиц медоборудования для диагностики заболеваний сердца закупили в столичные больницы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В этом году для городских медучреждений закупили более 3 тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, часть которых уже поставлена, а часть поступит в ближайшие месяцы. Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов", - сообщила заммэра.Ракова отметила, что в общей сложности для медицинских организаций городской системы здравоохранения закуплено более 1500 модульных систем для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ и более 1500 систем суточного мониторирования артериального давления.Кроме того, в Москве постоянно ведется комплексная работа по обновлению парка медицинской техники городских больниц и поликлиник. Все закупаемое оборудование соответствует современным стандартам оснащения медицинских учреждений. Помимо аппаратов для функциональной диагностики, слежения за состоянием пациентов и реабилитации в медицинские организации поставляется "тяжелое" медицинское оборудование, в том числе КТ, МРТ и рентген-аппараты, ангиографы и маммографы.

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москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ракова , москва, здоровье - общество