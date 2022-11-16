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В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца
В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца - РИА Новости, 16.11.2022
В Москве закупили медоборудование для диагностики сердца
Более 3 тысяч единиц медоборудования для диагностики заболеваний сердца закупили в столичные больницы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:57
2022-11-16T10:57
2022-11-16T10:57
анастасия ракова
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч единиц медоборудования для диагностики заболеваний сердца закупили в столичные больницы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В этом году для городских медучреждений закупили более 3 тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, часть которых уже поставлена, а часть поступит в ближайшие месяцы. Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов", - сообщила заммэра.Ракова отметила, что в общей сложности для медицинских организаций городской системы здравоохранения закуплено более 1500 модульных систем для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ и более 1500 систем суточного мониторирования артериального давления.Кроме того, в Москве постоянно ведется комплексная работа по обновлению парка медицинской техники городских больниц и поликлиник. Все закупаемое оборудование соответствует современным стандартам оснащения медицинских учреждений. Помимо аппаратов для функциональной диагностики, слежения за состоянием пациентов и реабилитации в медицинские организации поставляется "тяжелое" медицинское оборудование, в том числе КТ, МРТ и рентген-аппараты, ангиографы и маммографы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, здоровье - общество
Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч единиц медоборудования для диагностики заболеваний сердца закупили в столичные больницы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году для городских медучреждений закупили более 3 тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, часть которых уже поставлена, а часть поступит в ближайшие месяцы. Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов", - сообщила заммэра.
Ракова отметила, что в общей сложности для медицинских организаций городской системы здравоохранения закуплено более 1500 модульных систем для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ и более 1500 систем суточного мониторирования артериального давления.
Кроме того, в Москве постоянно ведется комплексная работа по обновлению парка медицинской техники городских больниц и поликлиник. Все закупаемое оборудование соответствует современным стандартам оснащения медицинских учреждений. Помимо аппаратов для функциональной диагностики, слежения за состоянием пациентов и реабилитации в медицинские организации поставляется "тяжелое" медицинское оборудование, в том числе КТ, МРТ и рентген-аппараты, ангиографы и маммографы.