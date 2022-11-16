Рейтинг@Mail.ru
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/neonatsisty-1832088260.html
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке - РИА Новости, 16.11.2022
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке
Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:52
2022-11-16T23:57
в мире
италия
украина
неаполь
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg
РИМ, 16 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные правоохранители, сообщила римская газета la Repubblica.Во вторник государственная полиция Италии обнародовала информацию о том, что сотрудники ее спецподразделений арестовали в Неаполе, Казерте и Авеллино четырех человек, которые были членами экстремистской организации под названием "Орден Хагала", действовавшей в южной области Кампания. Еще один подозреваемый по данному делу был задержан в Риме, но затем отпущен под подписку о невыезде. Ему инкриминируют пропаганду и подстрекательство к совершению преступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации."Под следствием находится также гражданин Украины, связанный с ультраправыми силами, который, как оказалось, вернулся на родину. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец", - пишет la Repubblica."Благодаря Радомскому ячейка из Кампании имела контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. Радомский, в частности, предложил свое "посредничество" между "Орденом Хагала" и неонацистскими группировками, такими как батальон "Азов"* , - говорится в статье.Кроме того, по данным следствия, члены итальянской подрывной ячейки поддерживали "прямые и частые" контакты с такими украинскими националистическими организациями, как "Правый сектор"** и Centuria. Согласно этой информации, целью таких контактов, вероятно, была "возможная вербовка в ряды этих боевых группировок".Следственные органы считают, что Радомский намеревался совершить вооруженное нападение на крупный торгово-развлекательный центр Vulcano buono под Неаполем. Стало известно также, что в доме у одного из арестованных - 25-летнего Джампьеро Тесто была обнаружена фотография, на которой они с Радомским были запечатлены с длинноствольным оружием в руках. Кроме того, были найдены видеозаписи, где оба члена группировки занимались огневой подготовкой на полигоне. Украинец имел оружие, в том числе гранату, указала la Repubblica. Из перехваченных телефонных переговоров Тесто следовало, что он хотел напасть на казарму карабинеров в Марильяно.* запрещенная в России террористическая организация** запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822667665.html
https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html
италия
украина
неаполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e01dfb752d1dc42e1b20840c3f1073ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, неаполь, правый сектор
В мире, Италия, Украина, Неаполь, Правый сектор
23:52 16.11.2022 (обновлено: 23:57 16.11.2022)
 
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке

Repubblica: украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные правоохранители, сообщила римская газета la Repubblica.
Во вторник государственная полиция Италии обнародовала информацию о том, что сотрудники ее спецподразделений арестовали в Неаполе, Казерте и Авеллино четырех человек, которые были членами экстремистской организации под названием "Орден Хагала", действовавшей в южной области Кампания. Еще один подозреваемый по данному делу был задержан в Риме, но затем отпущен под подписку о невыезде. Ему инкриминируют пропаганду и подстрекательство к совершению преступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации.
"Под следствием находится также гражданин Украины, связанный с ультраправыми силами, который, как оказалось, вернулся на родину. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец", - пишет la Repubblica.
"Благодаря Радомскому ячейка из Кампании имела контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. Радомский, в частности, предложил свое "посредничество" между "Орденом Хагала" и неонацистскими группировками, такими как батальон "Азов"* , - говорится в статье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 22:17
На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой
Кроме того, по данным следствия, члены итальянской подрывной ячейки поддерживали "прямые и частые" контакты с такими украинскими националистическими организациями, как "Правый сектор"** и Centuria. Согласно этой информации, целью таких контактов, вероятно, была "возможная вербовка в ряды этих боевых группировок".
Следственные органы считают, что Радомский намеревался совершить вооруженное нападение на крупный торгово-развлекательный центр Vulcano buono под Неаполем. Стало известно также, что в доме у одного из арестованных - 25-летнего Джампьеро Тесто была обнаружена фотография, на которой они с Радомским были запечатлены с длинноствольным оружием в руках. Кроме того, были найдены видеозаписи, где оба члена группировки занимались огневой подготовкой на полигоне. Украинец имел оружие, в том числе гранату, указала la Repubblica. Из перехваченных телефонных переговоров Тесто следовало, что он хотел напасть на казарму карабинеров в Марильяно.
* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России экстремистская организация
Итальянский город Генуя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 21:03
В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям
 
В миреИталияУкраинаНеапольПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала