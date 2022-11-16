23:52 16.11.2022 (обновлено: 23:57 16.11.2022)
Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке
Repubblica: украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
РИМ, 16 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные правоохранители, сообщила римская газета la Repubblica.
Во вторник государственная полиция Италии обнародовала информацию о том, что сотрудники ее спецподразделений арестовали в Неаполе, Казерте и Авеллино четырех человек, которые были членами экстремистской организации под названием "Орден Хагала", действовавшей в южной области Кампания. Еще один подозреваемый по данному делу был задержан в Риме, но затем отпущен под подписку о невыезде. Ему инкриминируют пропаганду и подстрекательство к совершению преступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации.
"Под следствием находится также гражданин Украины, связанный с ультраправыми силами, который, как оказалось, вернулся на родину. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец", - пишет la Repubblica.
"Благодаря Радомскому ячейка из Кампании имела контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. Радомский, в частности, предложил свое "посредничество" между "Орденом Хагала" и неонацистскими группировками, такими как батальон "Азов"* , - говорится в статье.
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Кроме того, по данным следствия, члены итальянской подрывной ячейки поддерживали "прямые и частые" контакты с такими украинскими националистическими организациями, как "Правый сектор"** и Centuria. Согласно этой информации, целью таких контактов, вероятно, была "возможная вербовка в ряды этих боевых группировок".
Следственные органы считают, что Радомский намеревался совершить вооруженное нападение на крупный торгово-развлекательный центр Vulcano buono под Неаполем. Стало известно также, что в доме у одного из арестованных - 25-летнего Джампьеро Тесто была обнаружена фотография, на которой они с Радомским были запечатлены с длинноствольным оружием в руках. Кроме того, были найдены видеозаписи, где оба члена группировки занимались огневой подготовкой на полигоне. Украинец имел оружие, в том числе гранату, указала la Repubblica. Из перехваченных телефонных переговоров Тесто следовало, что он хотел напасть на казарму карабинеров в Марильяно.
* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России экстремистская организация