https://ria.ru/20221116/neonatsisty-1832088260.html

Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке

Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке - РИА Новости, 16.11.2022

Украинец попал под следствие в Италии по делу о неонацистской группировке

Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T23:52

2022-11-16T23:52

2022-11-16T23:57

в мире

италия

украина

неаполь

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg

РИМ, 16 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины попал под следствие в Италии по делу об участии в террористической группировке неонацистского толка, которую обезвредили местные правоохранители, сообщила римская газета la Repubblica.Во вторник государственная полиция Италии обнародовала информацию о том, что сотрудники ее спецподразделений арестовали в Неаполе, Казерте и Авеллино четырех человек, которые были членами экстремистской организации под названием "Орден Хагала", действовавшей в южной области Кампания. Еще один подозреваемый по данному делу был задержан в Риме, но затем отпущен под подписку о невыезде. Ему инкриминируют пропаганду и подстрекательство к совершению преступлений по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации."Под следствием находится также гражданин Украины, связанный с ультраправыми силами, который, как оказалось, вернулся на родину. Двадцатисемилетний Антон Радомский родом из Тернополя, но зарегистрирован в Италии, в городе Марильяно, где постоянно проживает его отец", - пишет la Repubblica."Благодаря Радомскому ячейка из Кампании имела контакты с подрывными и военизированными формированиями неонацистского толка, действующими на Украине. Радомский, в частности, предложил свое "посредничество" между "Орденом Хагала" и неонацистскими группировками, такими как батальон "Азов"* , - говорится в статье.Кроме того, по данным следствия, члены итальянской подрывной ячейки поддерживали "прямые и частые" контакты с такими украинскими националистическими организациями, как "Правый сектор"** и Centuria. Согласно этой информации, целью таких контактов, вероятно, была "возможная вербовка в ряды этих боевых группировок".Следственные органы считают, что Радомский намеревался совершить вооруженное нападение на крупный торгово-развлекательный центр Vulcano buono под Неаполем. Стало известно также, что в доме у одного из арестованных - 25-летнего Джампьеро Тесто была обнаружена фотография, на которой они с Радомским были запечатлены с длинноствольным оружием в руках. Кроме того, были найдены видеозаписи, где оба члена группировки занимались огневой подготовкой на полигоне. Украинец имел оружие, в том числе гранату, указала la Repubblica. Из перехваченных телефонных переговоров Тесто следовало, что он хотел напасть на казарму карабинеров в Марильяно.* запрещенная в России террористическая организация** запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822667665.html

https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

италия

украина

неаполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, италия, украина, неаполь, правый сектор