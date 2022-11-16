https://ria.ru/20221116/nauka-1832032773.html

Татарстан разработал план мероприятий на десятилетие науки и технологий

Татарстан разработал план мероприятий на десятилетие науки и технологий - РИА Новости, 16.11.2022

Татарстан разработал план мероприятий на десятилетие науки и технологий

Татарстан подготовил проект республиканского плана мероприятий по проведению 10-летия науки и технологий, сообщил министр образования и науки республики Ильсур... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:32

2022-11-16T18:32

2022-11-16T18:32

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

общество

россия

наука

технологии

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Татарстан подготовил проект республиканского плана мероприятий по проведению 10-летия науки и технологий, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.По решению президента РФ 2022-2031 годы объявлены в России 10-летием науки и технологий. Правительство страны утвердило план мероприятий 10-летия. Основная цель - усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.Федеральным планом определены такие ключевые задачи 10-летия науки и технологий, как привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан."Министерство образования и науки Татарстана запросило у вузов, научных учреждений, институтов развития, ряда предприятий и органов исполнительной власти их мнение по наполнению плана мероприятий. Мы получили более 60 предложений из 24 организаций. На их основе был сформирован проект республиканского плана по укрупненным блокам мер – аналогично федеральному документу", - сказал Хадиуллин на заседании совета при президенте Татарстана по образованию и науке.На данный момент план состоит из 37 пунктов и трех разделов в соответствии с задачами, поставленными на общенациональном уровне.По словам министра, все мероприятия можно условно разделить на пять типов. Первый предполагает реализацию проектов, присутствующих в федеральном плане, на республиканском уровне и дальнейшее их развитие с учетом специфики Татарстана. Второй - продвижение проектов и мероприятий, которые уже запущены или стартуют в ближайшем будущем в рамках нацпроектов, федеральных программ и ключевых инициатив социально-экономического развития страны.Третий тип - мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности и вовлечение подрастающего поколения в исследовательский процесс, нашедшие отражение в проекте программы научно-технологического развития Татарстана. Четвертый - мероприятия по финансовому стимулированию и поддержке ученых и новаторов – конкурсы, премии и грантовые программы. Еще одно направление - крупные конгрессно-выставочные мероприятия, просветительские акции и состязательные процедуры, проводимые на регулярной основе.

https://ria.ru/20221116/tatarstan-1831889096.html

https://ria.ru/20221115/tatarstan-1831777597.html

https://ria.ru/20221111/bolnitsa-1830703670.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), общество, россия, наука, технологии