https://ria.ru/20221116/nato-1832044657.html

Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО

Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО

Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:09

2022-11-16T19:09

2022-11-16T19:39

в мире

анджей дуда

йенс столтенберг

польша

греция

украина

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из всех опасных евроатлантических планов."Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических замысла", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ."Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом войны и возможной целью возмездия!" - призывает греческая компартия.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.

https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1832016880.html

польша

греция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анджей дуда, йенс столтенберг, польша, греция, украина, евросоюз, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше