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Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
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Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО
Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО
Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:09
2022-11-16T19:39
в мире
анджей дуда
йенс столтенберг
польша
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АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из всех опасных евроатлантических планов."Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических замысла", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ."Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом войны и возможной целью возмездия!" - призывает греческая компартия.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html
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в мире, анджей дуда, йенс столтенберг, польша, греция, украина, евросоюз, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, Польша, Греция, Украина, Евросоюз, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
19:09 16.11.2022 (обновлено: 19:39 16.11.2022)
 
Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО

Компартия Греции после инцидента в Польше потребовала прекратить участие в планах НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из всех опасных евроатлантических планов.
"Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических замысла", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
18:26
Financial Times: в НАТО не захотели назначать генсеком уроженца СССР
"Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом войны и возможной целью возмездия!" - призывает греческая компартия.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:46
МИД возмутился реакцией стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше
 
В миреАнджей ДудаЙенс СтолтенбергПольшаГрецияУкраинаЕвросоюзНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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