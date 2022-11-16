19:09 16.11.2022 (обновлено: 19:39 16.11.2022)
Компартия Греции потребовала прекратить участие в планах НАТО
Компартия Греции после инцидента в Польше потребовала прекратить участие в планах НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) заявила, что инцидент с падением ракеты на деревню в Польше свидетельствует о большой угрозе эскалации, и потребовала выхода Греции из всех опасных евроатлантических планов.
"Ракета, упавшая на деревню в Польше, в контексте продолжения империалистической войны на Украине между блоком США-НАТО-ЕС и Россией, подчеркивает большую угрозу эскалации и перерастания войны во всеобщую, которая нависла над головами народов. В этих условиях крайне необходимо массовое народное осуждение войны и активизация борьбы за отказ Греции от участия в опасных евроатлантических замысла", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ.
"Немедленно закрыть базы смерти! Страна должна перестать быть плацдармом войны и возможной целью возмездия!" - призывает греческая компартия.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.