https://ria.ru/20221116/nastuplenie-1831796628.html

Власти Запорожья заявили о подготовке Киевом наступления до конца года

Власти Запорожья заявили о подготовке Киевом наступления до конца года - РИА Новости, 16.11.2022

Власти Запорожья заявили о подготовке Киевом наступления до конца года

Киевские власти намерены активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожье до конца текущего года, заявил РИА... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:38

2022-11-16T01:38

2022-11-16T07:35

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

запорожье

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Киевские власти намерены активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожье до конца текущего года, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что Украина после занятия части Херсонской области усиливает военную группировку на Запорожском направлении, линия обороны укрепляется.Предпосылок для заморозки конфликта, по мнению Рогова, на данный момент нет."Это возможно только после того, как мы нанесем украинской армии ряд существенных поражений. Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад", - подчеркнул он.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение занять оборону на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962773.html

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владимир рогов, запорожская область, запорожье, киев