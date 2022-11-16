https://ria.ru/20221116/nakazanie-1831877554.html
Бывшему режиссеру "Ералаша" смягчили наказание по обвинению в педофилии
Бывшему режиссеру "Ералаша" смягчили наказание по обвинению в педофилии - РИА Новости, 16.11.2022
Бывшему режиссеру "Ералаша" смягчили наказание по обвинению в педофилии
Мосгорсуд с 14 до 6,5 лет лишения свободы снизил наказание бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику "Ералаша" Илье Белостоцкому, переквалифицировав... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:58
2022-11-16T11:58
2022-11-16T11:58
происшествия
россия
москва
московский городской суд
"ералаш" (киножурнал)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд с 14 до 6,5 лет лишения свободы снизил наказание бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику "Ералаша" Илье Белостоцкому, переквалифицировав обвинение с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.“Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Обвинение переквалифицировано на часть 2 статьи 135 УК РФ”, - рассказал собеседник агентства в среду.На стадии следствия Белостоцкий обвинялся в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Позднее ему стало вменяться действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы).В середине июля Солнцевский суд Москвы приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд же вернулся к первоначальному обвинению, в связи с чем срок был существенно смягчен.Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала в контексте этого дела заявляли, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".
https://ria.ru/20221014/prigovor-1824145595.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московский городской суд, "ералаш" (киножурнал)
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, "Ералаш" (киножурнал)
Бывшему режиссеру "Ералаша" смягчили наказание по обвинению в педофилии
Бывшему режиссеру "Ералаша" Белостоцкому снизили вдвое приговор по обвинению в педофилии
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд с 14 до 6,5 лет лишения свободы снизил наказание бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику "Ералаша" Илье Белостоцкому, переквалифицировав обвинение с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Обвинение переквалифицировано на часть 2 статьи 135 УК РФ”, - рассказал собеседник агентства в среду.
На стадии следствия Белостоцкий обвинялся в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Позднее ему стало вменяться действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ
, от 12 до 20 лет лишения свободы).
В середине июля Солнцевский суд Москвы
приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд же вернулся к первоначальному обвинению, в связи с чем срок был существенно смягчен.
Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала в контексте этого дела заявляли, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".