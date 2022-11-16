https://ria.ru/20221116/nadbavka-1831795121.html
Юрист развенчал миф о "новой надбавке" для пенсионеров с 1 декабря
Юрист развенчал миф о "новой надбавке" для пенсионеров с 1 декабря - РИА Новости, 16.11.2022
Юрист развенчал миф о "новой надбавке" для пенсионеров с 1 декабря
В последнее время в СМИ появлялись сообщения о "новой надбавке" для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров. Заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:16
2022-11-16T01:16
2022-11-16T01:16
общество
россия
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В последнее время в СМИ появлялись сообщения о "новой надбавке" для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров. Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил "Прайму" порядок выплат за уход и за иждивенцев.Эксперт подчеркнул, что подобные выплаты существуют уже не первый год, однако касаются лишь тех, кто при оформлении патронажа над пожилыми людьми не имеет никакого дохода. Размер выплат – десять тысяч рублей в месяц для родителей и опекунов и 1200 – для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера.Пенсионеры могут получить надбавку за иждивенцев при отсутствии у тех других трудоспособных родственников. По словам Соловьева, сумма составит третью часть страховых пенсионных выплат, то есть 2407 рублей на 2022 год. Размер надбавки индексируется, подчеркнул юрист.
https://ria.ru/20221115/pensiya-1831532524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия, пенсионеры
Общество, Россия, Пенсия, Пенсионеры
Юрист развенчал миф о "новой надбавке" для пенсионеров с 1 декабря
Юрист Соловьев: надбавка для ухаживающих за иждивенцами пенсионеров существует давно
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
В последнее время в СМИ появлялись сообщения о "новой надбавке" для ухаживающих за нуждающимися родственниками пенсионеров. Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил
"Прайму" порядок выплат за уход и за иждивенцев.
Эксперт подчеркнул, что подобные выплаты существуют уже не первый год, однако касаются лишь тех, кто при оформлении патронажа над пожилыми людьми не имеет никакого дохода. Размер выплат – десять тысяч рублей в месяц для родителей и опекунов и 1200 – для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера.
Пенсионеры могут получить надбавку за иждивенцев при отсутствии у тех других трудоспособных родственников. По словам Соловьева, сумма составит третью часть страховых пенсионных выплат, то есть 2407 рублей на 2022 год. Размер надбавки индексируется, подчеркнул юрист.