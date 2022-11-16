https://ria.ru/20221116/myanma-1831442503.html

В декабре россияне смогут попасть прямыми рейсами в еще одну страну ЮВА

В декабре россияне смогут попасть прямыми рейсами в еще одну страну ЮВА - РИА Новости, 16.11.2022

В декабре россияне смогут попасть прямыми рейсами в еще одну страну ЮВА

Эксперты рассказали о правилах посещения Мьянмы, в которую в декабре можно будет попасть на прямых рейсах, и стоимости отдыха там, сообщает Tourdom. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:02

2022-11-16T02:02

2022-11-16T02:02

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туризм

новости - туризм

мандалай (округ)

мьянма

куда можно лететь

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали о правилах посещения Мьянмы, в которую в декабре можно будет попасть на прямых рейсах, и стоимости отдыха там, сообщает Tourdom.Российские туристы могут приезжать без оформления визы сроком до 30 дней. Такой порядок действует до 30 июня 2023 года. Пересечение границы для иностранцев возможно только через аэропорты в городах Мандалай, Янгон и столичный Нейпьидо.При прохождении погранконтроля необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет более шести месяцев, а также справку о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходит) или результаты теста на COVID-19, сделанного за двое суток до визита. Еще нужно оплатить 15 тысяч мьянманских кьят или 7,5 долларов за экспресс-тест на антитела. Результата процедуры приходится ждать около десяти минут.Также обязательна медицинская страховка от COVID-19, которую оформляют только в Myanma Insurance. При самостоятельном путешествии необходимо решить проблему с онлайн-оплатой при отсутствии действующей международной банковской карты.Все требуемые документы должны быть на английском языке и в распечатанном виде.Добраться до Мьянмы можно авиакомпанией Myanmar Airways International. Самолеты свяжут аэропорт Мандалай с Барнаулом, Кемерово, Новосибирском, Иркутском, Читой, Улан-Удэ. Стоимость недельного тура на двоих – от 130 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

мандалай (округ)

мьянма

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мандалай (округ), мьянма, куда можно лететь