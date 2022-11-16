https://ria.ru/20221116/moskalkova-1831875814.html

Москалькова ответила на заявления Киева о "принудительно вывезенных детях"

Москалькова ответила на заявления Киева о "принудительно вывезенных детях" - РИА Новости, 16.11.2022

Москалькова ответила на заявления Киева о "принудительно вывезенных детях"

Аппарат уполномоченного по правам человека в России не раз обращался к украинской стороне с просьбой предоставить списки сотен якобы принудительно вывезенных... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:54

2022-11-16T11:54

2022-11-16T11:54

общество

татьяна москалькова

россия

киев

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России не раз обращался к украинской стороне с просьбой предоставить списки сотен якобы принудительно вывезенных детей, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы прочитали, что на Украине была проведена встреча с другими международными сообществами, после которой было опубликовано, что сотни детей были принудительно вывезены. Неоднократно мы обращались к украинской стороне: "Дайте фамилии этих людей, представьте списки, мы будем проверять", - сказала Москалькова в ходе выступления на VI международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".Она отметила, что, к сожалению, такие голословные, "ничем не подтвержденные утверждения иногда захватывают умы молодежи"."Слишком они энергичные, и самое сложное – это опровергать ложь", - подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815322805.html

https://ria.ru/20220816/evakuatsiya-1810105128.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова, россия, киев, украина