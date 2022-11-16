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Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.11.2022
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Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей
Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей
Омская пенсионерка лишилась 2,5 миллионов рублей, пообщавшись с "целителями", которые обещали помочь ей после смерти супруга, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:24
2022-11-16T09:26
происшествия
омск
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ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Омская пенсионерка лишилась 2,5 миллионов рублей, пообщавшись с "целителями", которые обещали помочь ей после смерти супруга, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД в среду.Женщина сама решила обратиться в полицию: она рассказала, что в августе на одном из телевизионных каналов увидела передачу с участием "парапсихологов и медиумов", которые якобы помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.Пенсионерка год назад потеряла супруга, очень переживала, посему и решила обратиться за помощью к "специалистам". В течение трех месяцев "ясновидящие" провели несколько сеансов "очищения".Пенсионерка выполнила все указания звонившей, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в банк и полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
09:24 16.11.2022 (обновлено: 09:26 16.11.2022)
 
Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей

Омичка после смерти мужа отдала "колдунам", которые обещали ей помощь, 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Омская пенсионерка лишилась 2,5 миллионов рублей, пообщавшись с "целителями", которые обещали помочь ей после смерти супруга, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД в среду.
Женщина сама решила обратиться в полицию: она рассказала, что в августе на одном из телевизионных каналов увидела передачу с участием "парапсихологов и медиумов", которые якобы помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Гадалка - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа 2020, 11:47
В Магнитогорске пенсионерка "сняла порчу" за два миллиона рублей
Пенсионерка год назад потеряла супруга, очень переживала, посему и решила обратиться за помощью к "специалистам". В течение трех месяцев "ясновидящие" провели несколько сеансов "очищения".
"Стоимость первого составила 15 700 рублей и в дальнейшем увеличивалась в геометрической прогрессии от 30 тысяч до 160 тысяч рублей. Когда сеансы закончились, потерпевшей перезвонила некая медиум Асия и сообщила, что проходит благотворительная акция: она готова сделать перерасчет и вернуть омичке часть потраченных денег, но для этого требуется оплатить комиссию – 181 тысячу рублей, страховку – 108 тысяч рублей, налог – 217 тысяч рублей. В общей сумме она перевела "целителям" более 2,5 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе.
Пенсионерка выполнила все указания звонившей, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в банк и полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Шаман проводит ритуал - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 08:00
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