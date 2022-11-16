https://ria.ru/20221116/moshennichestvo-1831824155.html

Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей

Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.11.2022

Пожилая омичка после смерти мужа заплатила "колдунам" 2,5 миллиона рублей

Омская пенсионерка лишилась 2,5 миллионов рублей, пообщавшись с "целителями", которые обещали помочь ей после смерти супруга, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:24

2022-11-16T09:24

2022-11-16T09:26

происшествия

омск

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ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Омская пенсионерка лишилась 2,5 миллионов рублей, пообщавшись с "целителями", которые обещали помочь ей после смерти супруга, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД в среду.Женщина сама решила обратиться в полицию: она рассказала, что в августе на одном из телевизионных каналов увидела передачу с участием "парапсихологов и медиумов", которые якобы помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.Пенсионерка год назад потеряла супруга, очень переживала, посему и решила обратиться за помощью к "специалистам". В течение трех месяцев "ясновидящие" провели несколько сеансов "очищения".Пенсионерка выполнила все указания звонившей, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в банк и полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

https://ria.ru/20200807/1575482920.html

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск