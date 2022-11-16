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Собянин заявил о выполнении 96 процентов заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/mobilizatsiya-1832033088.html
Собянин заявил о выполнении 96 процентов заявок от семей мобилизованных
Собянин заявил о выполнении 96 процентов заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 16.11.2022
Собянин заявил о выполнении 96 процентов заявок от семей мобилизованных
Специалисты московского центра поддержки семей мобилизованных выполнили 96 процентов заявок от жителей, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:34
2022-11-16T20:14
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты московского центра поддержки семей мобилизованных выполнили 96 процентов заявок от жителей, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.Мэр отметил, что частичная мобилизация — один из самых непростых периодов, которые пережила Москва. Он подчеркнул важность оказания поддержки семье каждого призывника, для чего и был создан специальный центр. По словам Собянина, родственники мобилизованных не должны чувствовать себя брошенными и могут в любой момент обратиться за помощью. Он также пояснил, что эта работа выполняется сразу по нескольким направлениям. В частности, речь идет о материальной помощи, которую уже получили две трети семей мобилизованных. "Это и бесплатные детские сады, бесплатная продленка, кружки, это упрощенный порядок получения детских пособий. Это и юридическая, психологическая поддержка, возможности нового трудоустройства. Это и забота о родителях, которым порой тоже нужна поддержка, и социальная поддержка, и медицинская, и другая", — рассказал Собянин.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html
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Собянин: "96% заявок в Центре поддержки семей мобилизованных уже решены"
Собянин: "96% заявок в Центре поддержки семей мобилизованных уже решены"
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общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Москва, Частичная мобилизация в России
18:34 16.11.2022 (обновлено: 20:14 16.11.2022)
 
Собянин заявил о выполнении 96 процентов заявок от семей мобилизованных

Собянин: удалось выполнить 96 процентов заявок в центр поддержки семей мобилизованных

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты московского центра поддержки семей мобилизованных выполнили 96 процентов заявок от жителей, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Девяносто шесть процентов всех заявок в этот центр сегодня решены. Так, как, собственно, хотели заявители. Но мы сами, не дожидаясь прихода туда граждан, сами активно выходим на них, предлагая те или иные виды поддержки", — сказал он.
Мэр отметил, что частичная мобилизация — один из самых непростых периодов, которые пережила Москва. Он подчеркнул важность оказания поддержки семье каждого призывника, для чего и был создан специальный центр. По словам Собянина, родственники мобилизованных не должны чувствовать себя брошенными и могут в любой момент обратиться за помощью.
Он также пояснил, что эта работа выполняется сразу по нескольким направлениям. В частности, речь идет о материальной помощи, которую уже получили две трети семей мобилизованных.
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"Это и бесплатные детские сады, бесплатная продленка, кружки, это упрощенный порядок получения детских пособий. Это и юридическая, психологическая поддержка, возможности нового трудоустройства. Это и забота о родителях, которым порой тоже нужна поддержка, и социальная поддержка, и медицинская, и другая", — рассказал Собянин.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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