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В Брянской области два человека подорвались на мине - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/mina-1832079539.html
В Брянской области два человека подорвались на мине
В Брянской области два человека подорвались на мине - РИА Новости, 16.11.2022
В Брянской области два человека подорвались на мине
Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:40
2022-11-16T22:59
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
брянская область
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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Азаровка в Стародубском районе. По его словам, двое местных жителей ехали на автомобиле и подорвались на мине. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы. Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.
https://ria.ru/20221025/sk-1826459526.html
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происшествия, александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
22:40 16.11.2022 (обновлено: 22:59 16.11.2022)
 
В Брянской области два человека подорвались на мине

Губернатор Брянской области Богомаз: в селе Азаровка два человека подорвались на мине

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Азаровка в Стародубском районе. По его словам, двое местных жителей ехали на автомобиле и подорвались на мине.
Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы. Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:07
СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БогомазБрянская область
 
 
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