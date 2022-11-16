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В Брянской области два человека подорвались на мине
В Брянской области два человека подорвались на мине - РИА Новости, 16.11.2022
В Брянской области два человека подорвались на мине
Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:40
2022-11-16T22:40
2022-11-16T22:59
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
брянская область
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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Азаровка в Стародубском районе. По его словам, двое местных жителей ехали на автомобиле и подорвались на мине. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы. Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.
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происшествия, александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
22:40 16.11.2022 (обновлено: 22:59 16.11.2022)
В Брянской области два человека подорвались на мине
Губернатор Брянской области Богомаз: в селе Азаровка два человека подорвались на мине