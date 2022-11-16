https://ria.ru/20221116/mina-1832079539.html

В Брянской области два человека подорвались на мине

В Брянской области два человека подорвались на мине - РИА Новости, 16.11.2022

В Брянской области два человека подорвались на мине

Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:40

2022-11-16T22:40

2022-11-16T22:59

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

брянская область

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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. Два человека пострадали при подрыве на мине в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Азаровка в Стародубском районе. По его словам, двое местных жителей ехали на автомобиле и подорвались на мине. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы. Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.

https://ria.ru/20221025/sk-1826459526.html

брянская область

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происшествия, александр богомаз, брянская область