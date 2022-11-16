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МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима - РИА Новости, 16.11.2022
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МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима - РИА Новости, 16.11.2022
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима
Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:08
2022-11-16T20:21
в мире
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет, сообщили в среду в МИД РФ.В МИД также отметили, что дипломату было указано на "неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей"."Российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом", - указывается в сообщении российского дипведомства.
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в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
20:08 16.11.2022 (обновлено: 20:21 16.11.2022)
 
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима

МИД ждет от Варшавы прекращения антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет, сообщили в среду в МИД РФ.
"Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В МИД также отметили, что дипломату было указано на "неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей".
"Российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом", - указывается в сообщении российского дипведомства.
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:32
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
 
В миреПольшаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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