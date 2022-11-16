https://ria.ru/20221116/mid-1832056708.html

МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима

МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима - РИА Новости, 16.11.2022

МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима

Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:08

2022-11-16T20:08

2022-11-16T20:21

в мире

польша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет, сообщили в среду в МИД РФ.В МИД также отметили, что дипломату было указано на "неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей"."Российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом", - указывается в сообщении российского дипведомства.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html

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россия

украина

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в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, инцидент с падением ракет в польше