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МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима - РИА Новости, 16.11.2022
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима
Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:08
2022-11-16T20:08
2022-11-16T20:21
в мире
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия призывает Польшу не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные, Москва ждет от Варшавы прекращения всех антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет, сообщили в среду в МИД РФ.В МИД также отметили, что дипломату было указано на "неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшим за собой гибель людей"."Российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом", - указывается в сообщении российского дипведомства.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html
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в мире, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
20:08 16.11.2022 (обновлено: 20:21 16.11.2022)
МИД призвал Варшаву не ввязываться в "грязные провокации" киевского режима
МИД ждет от Варшавы прекращения антироссийских спекуляций из-за инцидента с падением ракет