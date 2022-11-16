https://ria.ru/20221116/mid-1832023095.html

МИД осудил использование Украиной любой возможности для обвинения России

МИД осудил использование Украиной любой возможности для обвинения России - РИА Новости, 16.11.2022

МИД осудил использование Украиной любой возможности для обвинения России

Киев использует любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки, заявило министерство иностранных дел России, комментируя... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:05

2022-11-16T18:05

2022-11-16T18:09

в мире

россия

нато

украина

польша

инцидент с падением ракет в польше

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киев использует любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки, заявило министерство иностранных дел России, комментируя "ракетный инцидент" в Польше."Обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину", - говорится в заявлении ведомства.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/zapad-1831975264.html

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html

россия

украина

польша

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в мире, россия, нато, украина, польша, инцидент с падением ракет в польше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)