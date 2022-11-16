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Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах
Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах - РИА Новости, 16.11.2022
Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах
Столичные власти планируют до конца 2023 года завершить строительство Московского скоростного диаметра. К 2025 году должны запустить Большую кольцевую линию —... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:51
2022-11-16T14:51
2022-11-16T15:03
инфографика
московский метрополитен
транспорт
москва
строительство
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Столичные власти планируют до конца 2023 года завершить строительство Московского скоростного диаметра. К 2025 году должны запустить Большую кольцевую линию — самое крупное метрокольцо в мире, которое станет основой для развития городской подземки на 50–70 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменится московское метро в ближайшие годы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московский метрополитен, транспорт, москва, строительство, инфографика
Инфографика, Московский метрополитен, Транспорт, Москва, Строительство