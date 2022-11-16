https://ria.ru/20221116/metro-1831939589.html

Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах

Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах - РИА Новости, 16.11.2022

Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах

Столичные власти планируют до конца 2023 года завершить строительство Московского скоростного диаметра. К 2025 году должны запустить Большую кольцевую линию —... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:51

2022-11-16T14:51

2022-11-16T15:03

инфографика

московский метрополитен

транспорт

москва

строительство

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Столичные власти планируют до конца 2023 года завершить строительство Московского скоростного диаметра. К 2025 году должны запустить Большую кольцевую линию — самое крупное метрокольцо в мире, которое станет основой для развития городской подземки на 50–70 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, как изменится московское метро в ближайшие годы.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский метрополитен, транспорт, москва, строительство, инфографика