22:53 16.11.2022 (обновлено: 23:01 16.11.2022)
Медведев задался вопросом по инциденту с падением ракет в Польше
Медведев задался вопросом, зрадой или перемогой было бы попадание ракеты ВСУ в Капитолий
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом после инцидента в Польше, зрадой или перемогой было бы попадание украинской ракеты в Капитолий.
"Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше. Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?" - написал он в Telegram-канале.
В среду утром Медведев, комментируя произошедшее в Польше, заявил, что история с "ракетным ударом" по польской ферме доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.