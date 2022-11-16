https://ria.ru/20221116/medvedev-1832080910.html

Медведев задался вопросом по инциденту с падением ракет в Польше

Медведев задался вопросом по инциденту с падением ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Медведев задался вопросом по инциденту с падением ракет в Польше

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом после инцидента в Польше, зрадой или перемогой было бы попадание украинской ракеты в Капитолий. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T22:53

2022-11-16T22:53

2022-11-16T23:01

польша

инцидент с падением ракет в польше

дмитрий медведев

нато

россия

украина

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944364_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_ce5db534177551f9560a82f0d0342bda.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом после инцидента в Польше, зрадой или перемогой было бы попадание украинской ракеты в Капитолий.В среду утром Медведев, комментируя произошедшее в Польше, заявил, что история с "ракетным ударом" по польской ферме доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что, согласно имеющимся данным, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше. По словам турецкого лидера, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шесть стран НАТО провели обсуждения и пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка, ракета не российская. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1832060494.html

польша

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, инцидент с падением ракет в польше, дмитрий медведев, нато, россия, украина, в мире, сша