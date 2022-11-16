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Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s - РИА Новости, 16.11.2022
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Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s
Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s - РИА Новости, 16.11.2022
Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s
Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's - "HAVI Россия" (ООО "Рулог)", рассказали в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T19:17
2022-11-16T19:34
экономика
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's - "HAVI Россия" (ООО "Рулог)", рассказали в пресс-службе "Вкусно - и точка".Ранее в среду РБК сообщил со ссылкой на источник, что специализирующаяся на логистике продуктов питания компания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России."Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", покупает 100% российских активов "HAVI Россия" (ООО "Рулог)". Все сотрудники компании – свыше тысячи двухсот человек – сохранят рабочие места, а руководящая команда останется неизменной", - сообщили в компании.Там уточнили, что в периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. "Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО "Логистика – и точка", - добавили в пресс-службе."Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России. Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети", — отметил Говор.
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экономика, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
19:17 16.11.2022 (обновлено: 19:34 16.11.2022)
 
Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s

Глава "Вкусно — и точка" Говор купит российские активы логистического партнера McDonald's

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's - "HAVI Россия" (ООО "Рулог)", рассказали в пресс-службе "Вкусно - и точка".
Ранее в среду РБК сообщил со ссылкой на источник, что специализирующаяся на логистике продуктов питания компания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России.
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"Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", покупает 100% российских активов "HAVI Россия" (ООО "Рулог)". Все сотрудники компании – свыше тысячи двухсот человек – сохранят рабочие места, а руководящая команда останется неизменной", - сообщили в компании.
Там уточнили, что в периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. "Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО "Логистика – и точка", - добавили в пресс-службе.
"Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России. Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети", — отметил Говор.
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ЭкономикаРоссияMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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