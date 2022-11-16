https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html

Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s

Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s - РИА Новости, 16.11.2022

Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s

Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's - "HAVI Россия" (ООО "Рулог)", рассказали в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:17

2022-11-16T19:17

2022-11-16T19:34

экономика

россия

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854661_0:124:2827:1714_1920x0_80_0_0_217ee7069c996ee8aeb02ceed1f75b37.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's - "HAVI Россия" (ООО "Рулог)", рассказали в пресс-службе "Вкусно - и точка".Ранее в среду РБК сообщил со ссылкой на источник, что специализирующаяся на логистике продуктов питания компания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России."Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", покупает 100% российских активов "HAVI Россия" (ООО "Рулог)". Все сотрудники компании – свыше тысячи двухсот человек – сохранят рабочие места, а руководящая команда останется неизменной", - сообщили в компании.Там уточнили, что в периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России. "Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО "Логистика – и точка", - добавили в пресс-службе."Распределительные центры HAVI работают на российском рынке с 2008 года, и за это время компания доказала, что может быть надежным партнером для обеспечения логистики нашего бизнеса по всей России. Покупка логистической компании позволит нам и в будущем обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия сети", — отметил Говор.

https://ria.ru/20221111/vkusno-1830722197.html

https://ria.ru/20221027/vino-1827152801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)