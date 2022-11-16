https://ria.ru/20221116/louisvuitton-1831698244.html

В Париже открывается первый отель Louis Vuitton

В Париже открывается первый отель Louis Vuitton - РИА Новости, 16.11.2022

В Париже открывается первый отель Louis Vuitton

Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T03:01

2022-11-16T03:01

2022-11-16T03:01

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily.По словам председателя совета директоров и главного исполнительного директора бренда Майкла Берка, корпоративные офисы компании будут преобразованы в гостиничный и торговый комплексы, включающие первый в мире отель Louis Vuitton и самый крупный бутик марки.Уточняется, что ради этой идеи модный дом будет вынужден отказаться от центрального офиса, из которого открывается вид на исторический центр Парижа — от Эйфелевой башни до Собора Парижской богоматери."Появление отеля и магазина — это то, чего хотят от нас наши клиенты. Им нужно взаимодействие 24/7", — поясняет Берк.

https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, париж, louis vuitton, туризм, франция, новости культуры, мода