https://ria.ru/20221116/louisvuitton-1831698244.html
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton - РИА Новости, 16.11.2022
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton
Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:01
2022-11-16T03:01
2022-11-16T03:01
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily.По словам председателя совета директоров и главного исполнительного директора бренда Майкла Берка, корпоративные офисы компании будут преобразованы в гостиничный и торговый комплексы, включающие первый в мире отель Louis Vuitton и самый крупный бутик марки.Уточняется, что ради этой идеи модный дом будет вынужден отказаться от центрального офиса, из которого открывается вид на исторический центр Парижа — от Эйфелевой башни до Собора Парижской богоматери."Появление отеля и магазина — это то, чего хотят от нас наши клиенты. Им нужно взаимодействие 24/7", — поясняет Берк.
https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, париж, louis vuitton, туризм, франция, новости культуры, мода
Туризм, Новости - Туризм, Париж, Louis Vuitton, Туризм, Франция, Новости культуры, мода
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton
Louis Vuitton планирует открыть свой первый отель в Париже в течение пяти лет