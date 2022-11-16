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В Париже открывается первый отель Louis Vuitton - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
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В Париже открывается первый отель Louis Vuitton
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton - РИА Новости, 16.11.2022
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton
Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T03:01
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туризм
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париж
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туризм
франция
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мода
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily.По словам председателя совета директоров и главного исполнительного директора бренда Майкла Берка, корпоративные офисы компании будут преобразованы в гостиничный и торговый комплексы, включающие первый в мире отель Louis Vuitton и самый крупный бутик марки.Уточняется, что ради этой идеи модный дом будет вынужден отказаться от центрального офиса, из которого открывается вид на исторический центр Парижа — от Эйфелевой башни до Собора Парижской богоматери."Появление отеля и магазина — это то, чего хотят от нас наши клиенты. Им нужно взаимодействие 24/7", — поясняет Берк.
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новости - туризм, париж, louis vuitton, туризм, франция, новости культуры, мода
Туризм, Новости - Туризм, Париж, Louis Vuitton, Туризм, Франция, Новости культуры, мода
03:01 16.11.2022
 
В Париже открывается первый отель Louis Vuitton

Louis Vuitton планирует открыть свой первый отель в Париже в течение пяти лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛоготип Louis Vuitton
Логотип Louis Vuitton - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Люксовый бренд Louis Vuitton планирует открыть первый собственный отель в Париже, сообщает издание Women`s Wear Daily.
По словам председателя совета директоров и главного исполнительного директора бренда Майкла Берка, корпоративные офисы компании будут преобразованы в гостиничный и торговый комплексы, включающие первый в мире отель Louis Vuitton и самый крупный бутик марки.
Уточняется, что ради этой идеи модный дом будет вынужден отказаться от центрального офиса, из которого открывается вид на исторический центр Парижа — от Эйфелевой башни до Собора Парижской богоматери.
"Появление отеля и магазина — это то, чего хотят от нас наши клиенты. Им нужно взаимодействие 24/7", — поясняет Берк.
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