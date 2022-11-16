https://ria.ru/20221116/kurs-1831970455.html

Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля

Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля - РИА Новости, 16.11.2022

Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,68 копейки, до 60,3484 рубля, курс евро - на 3,78 копейки, до 62,6675 рубля,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:16

2022-11-16T16:16

2022-11-16T16:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,68 копейки, до 60,3484 рубля, курс евро - на 3,78 копейки, до 62,6675 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа