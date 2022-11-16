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Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля - РИА Новости, 16.11.2022
Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,68 копейки, до 60,3484 рубля, курс евро - на 3,78 копейки, до 62,6675 рубля,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:16
2022-11-16T16:16
2022-11-16T16:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,68 копейки, до 60,3484 рубля, курс евро - на 3,78 копейки, до 62,6675 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 60,35 рубля, евро — до 62,67 рубля