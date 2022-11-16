14:18 16.11.2022 (обновлено: 15:07 16.11.2022)
Россия выделила Белоруссии кредит на 105 миллиардов рублей
Россия выделила Белоруссии кредит на 105 миллиардов рублей на импортозамещение
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты, сообщила в среду пресс-служба белорусского Совета министров.
"Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского правительства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите примерно на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов. Ранее он отмечал, что до конца 2022 года будет запущено семь проектов во взаимодействии с Россией в сфере импортозамещения на общую сумму около 330 миллионов долларов.
Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявлял, что белорусская сторона видит целесообразность в реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках проводимой в Союзном государстве с Россией работы по импортозамещению на фоне западных санкций, 14 из них РФ одобрила для реализации.