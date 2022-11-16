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Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию - РИА Новости, 16.11.2022
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Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию
Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию - РИА Новости, 16.11.2022
Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию
Крупнейший в мире вездеходный кран на днях принял участие в монтаже ветроэнергетической установки в рамках проекта в г. Чанъи в провинции Шаньдун (Восточный... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:31
2022-11-16T14:31
россия-китай: главное
экономика
технологии
шаньдун
китай
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Крупнейший в мире вездеходный кран на днях принял участие в монтаже ветроэнергетической установки в рамках проекта в г. Чанъи в провинции Шаньдун (Восточный Китай), говорится в сообщении его разработчика - китайского машиностроительного гиганта Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG).На стройплощадке ветроэнергетического проекта с установленной мощностью 50 МВт, кран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров.По данным XCMG, кран, чья базовая грузоподъемность составляет 2600 тонн, может максимально поднять 173 тонны на высоту 160 метров, что позволяет значительно повысить эффективность навесного монтажа в проектах установки сверхбольших ветряных турбин.
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экономика, технологии, шаньдун, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Технологии, Шаньдун, Китай
14:31 16.11.2022
 

Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию

© South China Morning PostКран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров
Кран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров
© South China Morning Post
Кран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Крупнейший в мире вездеходный кран на днях принял участие в монтаже ветроэнергетической установки в рамках проекта в г. Чанъи в провинции Шаньдун (Восточный Китай), говорится в сообщении его разработчика - китайского машиностроительного гиганта Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG).
На стройплощадке ветроэнергетического проекта с установленной мощностью 50 МВт, кран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров.
По данным XCMG, кран, чья базовая грузоподъемность составляет 2600 тонн, может максимально поднять 173 тонны на высоту 160 метров, что позволяет значительно повысить эффективность навесного монтажа в проектах установки сверхбольших ветряных турбин.
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