https://ria.ru/20221116/kran-1831933179.html

Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию

Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию - РИА Новости, 16.11.2022

Крупнейший в мире китайский вездеходный кран завершил свою первую операцию

Крупнейший в мире вездеходный кран на днях принял участие в монтаже ветроэнергетической установки в рамках проекта в г. Чанъи в провинции Шаньдун (Восточный... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:31

2022-11-16T14:31

2022-11-16T14:31

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Крупнейший в мире вездеходный кран на днях принял участие в монтаже ветроэнергетической установки в рамках проекта в г. Чанъи в провинции Шаньдун (Восточный Китай), говорится в сообщении его разработчика - китайского машиностроительного гиганта Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG).На стройплощадке ветроэнергетического проекта с установленной мощностью 50 МВт, кран XCA2600 поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров.По данным XCMG, кран, чья базовая грузоподъемность составляет 2600 тонн, может максимально поднять 173 тонны на высоту 160 метров, что позволяет значительно повысить эффективность навесного монтажа в проектах установки сверхбольших ветряных турбин.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831544449.html

шаньдун

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, шаньдун, китай